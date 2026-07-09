/भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहारः एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, सिवान से पटना तक हड़कंप

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बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आज (गुरुवार, 9 जुलाई) सिवान जिले में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अंकेश कुमार के 5 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. यह कार्रवाई पटना, मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर की जा रही है. ईओयू की टीम ने सुबह 8 बजे ही मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदनबाग स्थित पैतृक आवास और लल्लूपोखर स्थित व्यावसायिक भवन पर एक साथ छापा मारा.
इसके अलावा पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित आवास, सिवान शहर में स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय कक्ष और सिवान के चित्रगुप्त नगर में रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे स्थित किराये के आवास में छापा मारा गया. इस दौरान ईओयू अधिकारियों ने दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक खातों की जानकारी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड खंगाला. जानकारी के अनुसार, अंकेश कुमार गोंड पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
EOU की जांच में प्रारंभिक तौर पर उन पर करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है. आर्थिक अपराध इकाई थाने में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट से परमिशन मिलते ही ईओयू की टीम आज (गुरुवार) की सुबह-सुबह 5 ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची.
जानकारी के मुताबिक, सिवान के सभी ठिकानो पर छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. यहां ईओयू की टीम ने करीब 4 घंटे तक छापेमारी की थी. ईओयू से जुड़े सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान पूरा होने के बाद बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.