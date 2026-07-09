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भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहारः एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, सिवान से पटना तक हड़कंप

Bihar EOU Raid: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने सिवान जिले में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के 5 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई है. यह कार्रवाई कई जिलों में एक साथ की गई. अंकेश कुमार पर 2.36 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का आरोप है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:56 PM IST
भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहारः एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, सिवान से पटना तक हड़कंप
Image Credit: एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार के ठिकानों पर EOU की छापेमारी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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