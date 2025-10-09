Dhanbad SSC CGL Exam: कंप्यूटर हैक, रिमोट कंट्रोल से एग्जाम... परीक्षा केंद्र संचालक ने कबूल किया जुर्म

Dhanbad SSC CGL Exam Fraud: 26 सितंबर को हुई एसएससी सीजीएल परीक्षा टू में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है. धनबाद सहित देश के 19 सेंटरों पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने का मामला सामने आया. इस मामले में धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में हुए एसएससी सीजीएल परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने परीक्षा केंद्र के संचालक मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पूछताछ में उसने फर्जीवाड़े में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

रंगे हाथ पकड़ा गया था बिहार का अभ्यार्थी

दरअसल, बीते दिनों एसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करते पुलिस ने रंगे हाथ बिहार का रहने वाला एक अभ्यार्थी पकड़ा गया था. वह केंद्र के कंप्यूटर को हैक कर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से परीक्षा दे रहा था. तकनीकी जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा खेल योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर से ही संचालित किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है सारंडा वन क्षेत्र का मामला

Add Zee News as a Preferred Source

संचालक ने अपना जुर्म किया कबूल

​डीएसपी वन शंकर कामती ने बताया कि कुसुम विहार निवासी संचालक मृत्युंजय कुमार को कल रात हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार किया. डीएसपी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो साइबर माध्यम से इस तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं. पुलिस तकनीकी साक्ष्य के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.