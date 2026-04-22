कहीं गाड़ी का तहखाना तो कहीं पुलिया का नीचे..., मुजफ्फरपुर में ऐसे पकड़ी गई लाखों की अवैध शराब

Muzaffarpur News: शराब बंदी वाले बिहार में लाख सख्ती के बाद भी शराब माफिया शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे. वहीं, शराब माफियाओं पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई भी लगातार जारी है. उत्पाद विभाग की टीम उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है. इसी बीच मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम मुखबिर की सूचना पर दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई के दौरान लाखों की शराब पकड़ा.

उत्पाद विभाग ने इस एक्शन में एक जगह लग्जरी कार में बने तहखाना में शराब की खेप को पकड़ा. यह शराब कार में छुपा कर यूपी से मुजफ्फरपुर लाई गई थी. साथ ही लग्जरी कार सवार दो शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं, एक गांव के पुलिया के नीचे छुपा कर रखी लाखों रुपए के शराब खेप पकड़ी भी गई है.

दरअसल, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को दो अलग-अलग इलाकों के मुखाबिर से सूचना मिली कि यूपी से एक लग्जरी वाहन के फर्स में तहखाना बना कर मुजफ्फरपुर पहुंच रही है. उसके बाद उत्पाद विभाग की टीम मुजफ्फरपुर छपरा बॉर्डर के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा पुल के पास मुखबीर की सूचना वाली लग्जरी कार का करीब चार घंटे के इंतजार के बाद जैसे ही लग्जरी कार पहुंची, वैसे ही उत्पाद विभाग की टीम ने रोककर जांच किया, तो चालक के सीट से लेकर डिग्गी तक बने तहखाना से शराब की पैक निकले लगा, जिसके के बाद लग्जरी कार को जब्त कर लिया.

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वहीं, गिरफ्तार तस्कर आदित्य कुमार और कृष्णा यादव यूपी के देवरिया जिले का रहने वाले हैं. दूसरी कार्रवाई में कांटी थाना क्षेत्र के डेहमा गांव में छापेमारी कर एक पुलिया के नीचे छुपा कर रखी गई 112 कार्टून विदेशी शराब को रखा गया है, जिसे जब्त किया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिया के नीचे छुपा कर रखी गई शराब की खेप को रात्रि के दौरान एक ट्रक से उतारा गया है. फिलहाल, उत्पाद विभाग की टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर उत्पाद पुलिस कई विशेष टीम बनाई गई है, जो लगातर सूचना कलेक्ट कर शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

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