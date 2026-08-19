/मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: मिठाई के डिब्बों और नमकीन की बोरियों में छिपाई विदेशी शराब बरामद

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मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक गांव में छापेमारी कर रात के अंधेरे में चल रहे मिनी शराब के दुकान का उद्भेदन किया है, जहां से 17 ब्रांड के छोटी बड़ी शराब की बोतल हजारों की संख्या लाखों रूपए के का विदेशी शराब बरामद किया है. उत्पाद विभाग की टीम उस वक्त दंग रह गई जब छापेमारी के दौरान मिनी शराब की दुकान से एक फैमली पैक बाला मिठाई के एक केजी बाला टीन का डब्बा मिला, जब उस डब्बा का ऊपर का मुंह खोला गया तो उसके अंदर लकड़ी के भूसी रख कर तीन शराब की छोटी बोतल निकला. कारोबारी अंधेर का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन उत्पाद की टीम ने कारोबारी के रुप में पंकज राय की पहचान की है. वहीं, उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के मुंगोली के समीप यूपी से एक ओटो पर फोफी (नमकीन) के बोरे के नीचे छुपा कर छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचे शराब लॉड ऑटो को पकड़ा और चालक को गिरफ्तार कर लिया है. जप्त ऑटो से लाखों रुपए के 68 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है.
एक गुप्त सूचना मिलने पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम और उनकी टीम ने रामपुर हरि पुलिस स्टेशन इलाके के परमजीबार गांव में एक झोपड़ी पर छापा मारा, जहां अंधेरे की आड़ में अवैध शराब का धंधा चल रहा था. झोपड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें एक पूरी दुकान जैसा सेटअप मिला. खास बात यह थी कि शराब को मिठाई के डिब्बों में पैक किया गया था. इन डिब्बों में शराब की तीन छोटी बोतलें लकड़ी के बुरादे के बीच छिपाई गई थीं. यह पैकेजिंग का तरीका इसलिए अपनाया गया था ताकि स्कैनर से पकड़े न जा सकें. झोपड़ी की तलाशी लेने पर 17 ब्रांड और अलग-अलग साइज़ की विदेशी शराब की हज़ारों बोतलें मिलीं, जिनकी कीमत लाखों रुपये आंकी गई है.
इस बीच, आबकारी विभाग के ASI नीरज कुमार की अगुवाई में एक टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के मुंगोली के समीप मुजफ्फरपुर छपरा एनएच के पास एक चेकपॉइंट बनाया और छपरा की तरफ से आ रहे एक ऑटो-रिक्शा को रोका. गाड़ी में शराब लदी हुई थी, जिसे फोफी (नमकीन स्नैक) की बोरियों के नीचे छिपाया गया था. योजना यह थी कि इस खेप को UP से छपरा होते हुए मुजफ्फरपुर ले जाया जाए, जिसकी जानकारी पहुंचने पर ही मिलनी थी. हालांकि, ऐसा होने से पहले ही गाड़ी को रोक लिया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया. ऑटो-रिक्शा से लाखों रुपये कीमत की विदेशी शराब के 68 कार्टन जब्त किए गए. गिरफ्तार ड्राइवर, दिलशाद अली से अभी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब की यह खेप किसे पहुंचानी थी.
पूरे मामले पर उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के दो अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की गई. पहली कार्रवाई में, रामपुर हरि थाना क्षेत्र के परमजीवर गांव में एक झोपड़ी वाले घर पर छापेमारी कर अवैध शराब का अड्डा पकड़ा गया. यहां से 17 ब्रांड की भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई. शराब बेचने वाले की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, दूसरी कार्रवाई में सरैया थाना क्षेत्र के मुगोली में ऑटो-रिक्शा से ले जाई जा रही शराब के 68 कार्टन जब्त किए गए. ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.