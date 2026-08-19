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मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: मिठाई के डिब्बों और नमकीन की बोरियों में छिपाई विदेशी शराब बरामद

मुजफ्फरपुर में एक झोपड़ी के अंदर शराब की एक छोटी दुकान चल रही थी. आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में, 17 ब्रांड की बीयर और विदेशी शराब की बोतलें ज़ब्त की गईं. साथ ही, यूपी से शराब की खेप ले जा रहे एक ऑटो-रिक्शा को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:15 AM IST
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: मिठाई के डिब्बों और नमकीन की बोरियों में छिपाई विदेशी शराब बरामद
Image Credit: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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