/मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: मिठाई के डिब्बों और नमकीन की बोरियों में छिपाई विदेशी शराब बरामद

मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक गांव में छापेमारी कर रात के अंधेरे में चल रहे मिनी शराब के दुकान का उद्भेदन किया है, जहां से 17 ब्रांड के छोटी बड़ी शराब की बोतल हजारों की संख्या लाखों रूपए के का विदेशी शराब बरामद किया है. उत्पाद विभाग की टीम उस वक्त दंग रह गई जब छापेमारी के दौरान मिनी शराब की दुकान से एक फैमली पैक बाला मिठाई के एक केजी बाला टीन का डब्बा मिला, जब उस डब्बा का ऊपर का मुंह खोला गया तो उसके अंदर लकड़ी के भूसी रख कर तीन शराब की छोटी बोतल निकला. कारोबारी अंधेर का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन उत्पाद की टीम ने कारोबारी के रुप में पंकज राय की पहचान की है. वहीं, उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के मुंगोली के समीप यूपी से एक ओटो पर फोफी (नमकीन) के बोरे के नीचे छुपा कर छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचे शराब लॉड ऑटो को पकड़ा और चालक को गिरफ्तार कर लिया है. जप्त ऑटो से लाखों रुपए के 68 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है.