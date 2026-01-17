Purnea News: पूर्णिया में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, एक सिपाही को चाकुओं से गोदा, हालत गंभीर

Purnea News: पूर्णिया में शराब माफियाओं के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. जिले में शराब पिलाकर गैंगरेप के सनसनीखेज मामले के बाद अब उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, के.नगर थाना क्षेत्र के झील टोला में शराब मामले में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में एक सिपाही को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल सिपाही के सीने और हाथ पर चाकू के गहरे जख्म हैं, जिसे इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भर्ती कराया गया है. घायल सिपाही शुभम कुमार (26 वर्ष), जो मूल रूप से शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के रहने वाला है.

उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि झील टोला में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण किया जा रहा है. सूचना की सत्यता की जांच और कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई.उत्पाद टीम झील टोला के चिह्नित स्थान पर पहुंची और एक घर की घेराबंदी कर तलाशी लेनी शुरू की. वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने विरोध करना शुरू कर दिया.जब एक घर में तलाशी के उद्देश्य से पुलिस की टीम प्रवेश करने लगी, इसी दौरान एक युवक ने अचानक अपनी कमर से चाकू निकाला और शुभम के सीने और हाथ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से सिपाही लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

सिपाही को खून से लथपथ देख अन्य सहयोगियों ने तुरंत उसे संभाला और आनन-फानन में पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया. उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से हमलावर युवक, जिसकी पहचान कुंदन कुमार उरांव के रूप में हुई है, उसे धर दबोचा. इससे पहले 10 जनवरी को पूर्णिया से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था. पीड़िता से पेशे से आर्केस्ट्रा कलाकार थी. पीड़िता के मुताबिक, पहले उसे शराब पिलाकर डांस कराया गया और बाद में बारी-बारी से सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया. दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई. इस घटना के मुख्य आरोपी मो जुनैद को पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया था.

रिपोर्ट- मनोज कुमार