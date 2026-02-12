बड़ी खेप, 16 ब्रांड और झाड़ियों का खेल: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने पकड़ा 10 लाख की शराब

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ियों में छुपा कर रखी गई करीब 10 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को बरामद किया है. इस कार्रवाई में चौकाने वाली यह बात है कि शराब कारोबारी ग्राहकों के हिसाब से कई राज्यों के करीब 16 ब्रांड के विदेशी शराब को मंगा कर ग्राहकों को होली में परोसने के लिए झाड़ियों में छुपाकर रखी थी. जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बरामद किया है. जिसमें सिक्किम, आसाम, यूपी और पंजाब का ब्रांड के शराब शामिल है.

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर ढाब का है, जहां पर शराब भंडारण किए जाने की सूचना उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को मिली. सूचना मिलते ही उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह और नीरज कुमार के साथ दलबल के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर दाव पहुंच कर छापेमारी की. यहां से झाड़ी में छुपा के रखा गया तकरीबन 70 कार्टून विदेशी शराब को बरामद कर लिया.

मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर दाव में छापेमारी कर तकरीबन 70 कार्टून शराब को बरामद किया गया है. हालांकि, छापेमारी के दौरान शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है. अब उत्पाद विभाग की टीम स्थानीय मुखबिर से शराब तस्कर के बारे में पता कर रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाए.

इनपुट: मणितोष कुमार

