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Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को मिलेगी बेल या होगी जेल? अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

Khan Sir News: फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में आज (मंगलवार, 9 जून) सुनवाई होनी है. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी फैसला आ सकता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:28 AM IST
Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को मिलेगी बेल या होगी जेल? अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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