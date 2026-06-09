/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को मिलेगी बेल या होगी जेल? अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

Khan Sir Bail Plea: पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना होगा, इस सस्पेंस से आज पर्दा उठ सकता है. दरअसल, फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में आज (मंगलवार, 9 जून) सुनवाई होगी. फैजल खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार (8 जून) को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. दूसरी ओर, 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है. उनके ठिकाने को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है.