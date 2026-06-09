/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को मिलेगी बेल या होगी जेल? अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

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Khan Sir Bail Plea: पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना होगा, इस सस्पेंस से आज पर्दा उठ सकता है. दरअसल, फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में आज (मंगलवार, 9 जून) सुनवाई होगी. फैजल खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार (8 जून) को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. दूसरी ओर, 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है. उनके ठिकाने को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है.
बता दें कि इस मामले में खान सर पर कदमकुआं पुलिस थाना में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोचिंग विवाद में फैजल खान के कहने पर ही उनके गार्ड ने गोली चलाई थी. फैजल खान के दोनों गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया था. उनकी जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जा सकता है. दूसरी ओर इस मामले में जेल में बंद 'ज्ञान बिंदू' के संचालक रौशन आनंद की जमानत पर भी फैसला आ सकता है.
पूरा मामला क्या है?
2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग हुई थी. फैजल खान ने इस हमले का आरोप 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगाया गया था. जिस पर पटना पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. वहीं जब इस हमले से जुड़े वीडियो सामने आए तो पता चला कि फैजल खान ने खुद गोलीबारी करवाई थी. जिसके बाद उनके ऊपर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.