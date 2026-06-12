Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने रद्द की याचिका

Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने रद्द की याचिका

Khan Sir Guards: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को जमानत नहीं मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने दोनों गार्ड की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है. उधर, इसी मामले में जेल में बंद रौशन आनंद की जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं हो सका.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:27 PM IST
Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने रद्द की याचिका
Image Credit: फैजल खान के गार्ड्स (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने रद्द की याचिका
khan sir34 min ago
2
CM Hemant Soren45 min ago
3
Jehanabad news58 min ago
4
Jamui News59 min ago
5
Chatra News1 hr ago