/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने रद्द की याचिका

Khan Sir Case: पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में KGS संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स (प्रदीप और तालेश्वर) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना सिविल कोर्ट ने दोनों गार्ड को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका रद्द कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार (11 जून) को हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर 2 जून की देर शाम कथित रूप से हमला हुआ था. इस दौरान कोचिंग संस्थान पर तैनात गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह ने फायरिंग की थी. पहले इसका आरोप 'ज्ञान बिंदु' के संचालक रौशन आनंद पर लगा था, लेकिन बाद में वायरल वीडियोज से खान सर के गार्ड्स इसमें संलिप्त पाए गए थे.