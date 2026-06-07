/Khan Sir: फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर लगेगा सरकारी ताला! फायर सेफ्टी नियमों में बरती भारी लापरवाही

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Khan Sir's Coaching Center: बिहार के फेमस कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है. अब उनके कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर ताला लगने की नौबत आ गई है. दरअसल, बिहार फायर ब्रिगेड सर्विस की जांच में खान सर के कोचिंग सेंटर में कई खामियां पाई गई हैं. जानकारी के मुताबिक, फैजल खान के KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया है. बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं और इनको दूर करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि अगर इन कमियों को 15 दिन में दूर नहीं किया गया तो KGS कोचिंग सेंटर को सील करने समेत अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी.
फायर सर्विस के DIG मनोज कुमार नट ने बताया कि खान सर के कोचिंग सेंटर में एसडीओ के साथ मिलकर जांच की गई थी. उस दौरान भी ऑडिट में कई सारी लापरवाही पाई गई थी. इसको लेकर 2 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी अस्पतालों और होटलों की जांच का अभियान चल रहा है. इसके बाद कोचिंग संस्थानों की दोबारा जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों ने नोटिस मिलने के बावजूद अग्नि सुरक्षा मानकों और आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया होगा, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.
अब तक पटना के 5 अस्पताल और 6 होटल सील
अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि पांच अस्पताल और 6 होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है. अस्पतालों की सूची में एडवांस पटना सेंट्रल अस्पताल, आरोग्य वर्धन अस्पताल, पिनक्कल अस्पताल, श्यामा ट्रस्ट एंड रिसर्च एंड अस्पताल और एपेक्स अस्पताल शामिल है. इन सभी को नोटिस जारी किया गया है.