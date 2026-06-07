/Khan Sir: फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर लगेगा सरकारी ताला! फायर सेफ्टी नियमों में बरती भारी लापरवाही

Khan Sir's Coaching Center: बिहार के फेमस कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है. अब उनके कोचिंग सेंटर 'खान ग्‍लोबल स्‍टडीज' पर ताला लगने की नौबत आ गई है. दरअसल, बिहार फायर ब्रिगेड सर्विस की जांच में खान सर के कोचिंग सेंटर में कई खामियां पाई गई हैं. जानकारी के मुताबिक, फैजल खान के KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया है. बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं और इनको दूर करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि अगर इन कमियों को 15 दिन में दूर नहीं किया गया तो KGS कोचिंग सेंटर को सील करने समेत अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी.