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Khan Sir: फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर लगेगा सरकारी ताला! फायर सेफ्टी नियमों में बरती भारी लापरवाही

Khan Sir News: बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार के अनुसार, फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर 'खान ग्‍लोबल स्‍टडीज' में फायर सेफ्टी में नियमों की अनदेखी की गई है. उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:50 AM IST
Khan Sir: फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर लगेगा सरकारी ताला! फायर सेफ्टी नियमों में बरती भारी लापरवाही
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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