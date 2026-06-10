/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को मिलेगी जमानत? कोर्ट में केस डायरी सबमिट, कल होगी बहस

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Khan Sir Latest News: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में जेल में बंद फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड की जमानत याचिका पर आज (बुधवार, 10 जून) में सुनवाई हुई. दोनों गार्ड्स को आज भी राहत नहीं मिली. वहीं, पुलिस की ओर से अपडेट केस डायरी और आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री को कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है. फैजल खान के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में जोरदार बहस हुई, जिसमें पक्ष-विपक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलील पेश की गई. इसके बाद कोर्ट ने कल यानी 10 जून (गुरुवार) की तारीख मुकर्रर कर दी.
उधर, पटना कोर्ट ने कल यानी बुधवार (9 जून) को फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने साफ कहा था कि अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक उन्हें (खान सर) नो-कोरोसिव दिया जाता है. इसका मतलब है कि जमानत याचिका पर फैसला आने तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. अब खान सर अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं.
फैजल खान (खान सर) की ओर से पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर करके कहा गया कि पटना के कदमकुआ में दर्ज FIR में उन्हें जान-बूझकर फंसाने की कोशिश गई है. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके ऊपर दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से गलत है.
जस्टिस चंद्रशेखर झा की ग्रीष्मकालीन कोर्ट ने फैजल खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि फैजल खान के ऊपर दर्ज FIR को रद्द क्यों ना कर दिया जाए? 4 सप्ताह के अंदर एक जवाबी हलफनामा दायर करके इसका स्पष्ट जवाब दीजिए. अब मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.