Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को मिलेगी जमानत? कोर्ट में केस डायरी सबमिट, कल होगी बहस

Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को मिलेगी जमानत? कोर्ट में केस डायरी सबमिट, कल होगी बहस

Khan Sir News: फैजल खान के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में जोरदार बहस हुई, जिसमें पक्ष-विपक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलील पेश की गई. हालांकि, गार्ड्स को आज जमानत नहीं मिल सकी. अब इस मामले में कल यानी गुरुवार को फिर सुनवाई होगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:20 PM IST
Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स को मिलेगी जमानत? कोर्ट में केस डायरी सबमिट, कल होगी बहस
Image Credit: फैजल खान के गार्ड्स (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड: पर्यटन मंत्री ने कराया यज्ञ
Muzaffarpur News39 min ago
2
Bettiah news1 hr ago
3
khan sir1 hr ago
4
Rajya Sabha Chunav 20261 hr ago
5
Rohini Acharya1 hr ago