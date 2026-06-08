Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, कल होगी सुनवाई

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Khan Sir Latest News: पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैसल खान उर्फ खान सर ने आज (सोमवार, 8 जून) पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. जानकारी क मुताबिक, रूपेश देव जिला जज के कोर्ट में 9 जून को सुनवाई होने की संभावना है. बता दें कि इस मामले में खान सर पर कदमकुआं पुलिस थाना में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोचिंग विवाद में फैसल खान के कहने पर ही उनके गार्ड ने गोली चलाई थी. फैसल खान के दोनों गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया था.
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर उनके वकील अरविंद कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जारी है, आगे का फैसला कानून के अनुसार होगा. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है. फैजल खान सर के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है और न ही खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ में देख लूंगा.
इस बीच खान सर का एक नया वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो में वो क्लासरूम में बच्चों को अपने कोचिंग पर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो अगले 6 महीनों में कई कोचिंग संस्थानों की फीस एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच जाएगी. मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है.
बता दें कि 2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग हुई थी. फैजल खान ने इस हमले का आरोप 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगाया गया था. जिस पर पटना पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. वहीं जब इस हमले से जुड़े वीडियो सामने आए तो पता चला कि फैजल खान ने खुद गोलीबारी करवाई थी. जिसके बाद उनके ऊपर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.