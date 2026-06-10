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FIR रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे फैजल खान उर्फ खान सर, HC ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Khan Sir News: खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका CR. WJC/1183/2026 दायर कर गुहार लगाई कि पटना के कदमकुआ में दर्ज FIR में उन्हें जान-बूझकर फंसाने की कोशिश गई है. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके ऊपर दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से गलत है.

Written ByPrashant JhaEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:11 PM IST
FIR रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे फैजल खान उर्फ खान सर, HC ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रिंट की पत्रकारिता से टीवी की पत्रकारिता में आए प्रशांत झा वर्तमान में जी न्यूज में पत्रकार हैं. माया पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत झा वर्ष 2000 में ANI के साथ टीवी पत्रकारिता में आए. नेपाल में राजा बिरेंद्र की हत्या की रिपोर्टिंग, किडनी रैकेटियर डॉ. अमित की नेपाल के चितवन से गिरफ्तारी के साथ ही नेपाल में राजशाही के अंत और डेमोक्रेसी की शुरुआत के गवाह के साथ ही अभी 2024 में बिहार में NEET परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया. ग्राउंड रिपोर्टिंग  के लिए प्रशांत झा जाने जाते हैं. लालू यादव के शासन काल में बन्दर के हाथ में बिहार - की रिपोर्टिंग को लेकर सम्मानित भी हुए हैं. मगध विश्वविद्यालय के AN COLLEGE से अर्थशास्त्र में MA प्रशांत झा बिहार की पत्रकारिता में पिछले 35 साल से सक्रिय हैं.

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