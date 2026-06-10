/FIR रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे फैजल खान उर्फ खान सर, HC ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

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Khan Sir Latest News: खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. फैजल खान (खान सर) की क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने आज (बुधवार, 10 जून) बिहार सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि फैजल खान के ऊपर दर्ज FIR को रद्द क्यों ना कर दिया जाए. दरअसल, खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका CR. WJC/1183/2026 दायर कर गुहार लगाई कि पटना के कदमकुआ में दर्ज FIR में उन्हें जान-बूझकर फंसाने की कोशिश गई है. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके ऊपर दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से गलत है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.
इससे पहले मंगलवार (9 जून) को पटना कोर्ट ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया था. फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने मीडिया को बताया था कि उनके मुवक्किल खान सर को कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे मिला है. उन्हें पुलिस का कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता है. वे कहीं भी आ-जा सकते हैं. इस दौरान वकील ने कहा कि पुलिस जब कभी भी खान सर को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वह पेश होंगे. वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
कोर्ट में बहस करते हुए खान सर के वकील ने कहा था कि पुलिस ने केस नम्बर 418/26 में उनके क्लाइंट को गलत रूप से फंसाया है और ऐसा फैजल खान के बॉडीगार्ड के बयान को आधार बनाते हुए किया गया है. अधिवक्ता ने दावा किया कि फैजल खान ने गार्ड को गोली चलने के लिए नहीं कहा था. मव्वर ने FIR में फैजल खान के खिलाफ दर्ज आरोपों को कोर्ट में पढ़कर सुनाया था.
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि FIR के मुताबिक, गार्ड को विश्वास में लेकर पूछताछ की गई थी. गार्ड के पास लाइसेंस था. सरकारी वकील राजेश कुमार ने दलील दी कि उसके बाद वह बिहार में भय और दहशत फैलाने आ गया. दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद न्यायमूर्ति रुपेश देब ने फैजल खान को नो कोरोसिव यानी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया.