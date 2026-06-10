/FIR रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे फैजल खान उर्फ खान सर, HC ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Khan Sir Latest News: खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. फैजल खान (खान सर) की क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने आज (बुधवार, 10 जून) बिहार सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि फैजल खान के ऊपर दर्ज FIR को रद्द क्यों ना कर दिया जाए. दरअसल, खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका CR. WJC/1183/2026 दायर कर गुहार लगाई कि पटना के कदमकुआ में दर्ज FIR में उन्हें जान-बूझकर फंसाने की कोशिश गई है. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके ऊपर दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से गलत है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.