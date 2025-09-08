Patna News: फर्जी IPS लेकिन रुतबा असली! धमकी देकर कर रहा था वसूली, पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से किया गिरफ्तार
Patna News: फर्जी IPS लेकिन रुतबा असली! धमकी देकर कर रहा था वसूली, पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से किया गिरफ्तार

Fake IPS Arrested by Patna Police: पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके से असलम अहमद नामक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने खुद को ADG बताकर अमीनों को धमकाया और ठगी की. तलाशी में उसके पास मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए, जिसमें फर्जी ईमेल आईडी भी मिली.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:38 PM IST

Fake IPS Arrested: पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके से एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान हाजी हरमैन कॉलोनी, वार्ड नंबर 20 निवासी असलम अहमद के रूप में हुई है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी पिछले एक-दो महीने से सक्रिय था और खुद को ADG बताकर ठगी और धमकी देने का काम कर रहा था.

अस्लम अहमद मेल भेजकर जमीन की पैमाइश कर रहे अमीनों को डराता-धमकाता था. पुलिस के अनुसार अब तक उसने 7 से 8 लोगों को धमकी दी थी. पीड़ित अमीनों ने फुलवारी शरीफ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और उसे पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक एप्पल मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ. लैपटॉप में ADG के नाम से बनाई गई फर्जी ईमेल आईडी पाई गई. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की जांच कर रही है.

पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई लोगों को चेतावनी है कि किसी भी तरह की ठगी या फर्जीवाड़ा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी का नेटवर्क भी विस्तार से खंगाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया.

असालम अहमद की गिरफ्तारी से इलाके में लोगों को राहत मिली है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ईमेल या कॉल पर ध्यान न दें और तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं.

इनपुट- प्रकाश सिन्हा

