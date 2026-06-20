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पटना में नकली ज्वेलरी कारोबार का भंडाफोड़, 11 किलो चांदी के आभूषण जब्त, दो गिरफ्तार

Patna Crime News: पटना पुलिस ने नकली ब्रांड के नाम पर चांदी के आभूषण बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक दुकान के मालिक और एक कर्मी को गिरफ्तार किया है. आरोपी MRDX के नाम और ब्रांड का दुरुपयोग करते हुए नकली चांदी के आभूषण बेच रहे थे.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:30 AM IST
पटना में नकली ज्वेलरी कारोबार का भंडाफोड़, 11 किलो चांदी के आभूषण जब्त, दो गिरफ्तार
Image Credit: नकली ज्वेलरी गैंग का पर्दाफाश

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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