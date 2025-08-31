Muzaffarpur News: नकली शराब कारोबार का पर्दाफाश, मौके से स्प्रिट, बोतलें और सीलिंग मशीन के साथ 3 गिरफ्तार

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर के अंदर ब्रांडेड कंपनी के खाली बोतल में भरी जा रही थी नकली शराब तभी मुखबिर की सूचना पर उत्पाद पुलिस की टीम पहुंच गई. पैकिंग वाली जगह पर और फिर उत्पाद पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब बनाने की सामग्री स्प्रिट और पैकिंग मशीन के साथ तीन शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां से उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब तस्कर ब्रांडेड कंपनी के शराब की बोतलों में नकली शराब की पैकिंग कर ग्राहकों को बेची जा रही है.

उसके बाद उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार दल बल के साथ सरैया थाना क्षेत्र के चकमधुआ वार्ड संख्या 2 में स्थित गोलू कुमार के घर पर पहुंच कर छापेमारी की.जहां से उत्पाद विभाग की टीम ने ब्रांडेड कंपनी के विदेशी शराब के खाली बोतल में नकली शराब की पैकिंग करते हुए मौके से गोलू कुमार उर्फ कल्लू और छोटू कुमार को गिरफ्तार किया है.साथ ही इस शराब को खरीद कर ग्राहकों तक पहुंचाने वाले एक और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है,जो मूल रूप से करजा थाना क्षेत्र का रहने बाला धीरज कुमार बताया जा रहा है.

पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया की लगातार उत्पाद पुलिस की टीम शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी हुई है इसी बीच नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन होने की सूचना आई और उसके बाद वहां से रेड कर भारी मात्रा में स्प्रिट, शराब की खाली बोतल, रैपर और शराब की बोतल सील करने वाले मशीन को भी जप्त किया गया है. इसके साथ ही दो फैक्ट्री संचालक और एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

इनपुट- मणितोष कुमार

