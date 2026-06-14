Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो परीक्षार्थियों को NEET परीक्षा के फर्जी प्रश्न-पत्र बेचकर उनसे पैसे वसूल रहा था. पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मुख्य आरोपी से पूछताछ और आगे की जांच के बाद, पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी का पता लगाया और चार और संदिग्धों को गिरफ्तार किया. बता दें कि फर्जी NEET प्रश्न-पत्र मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.