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मुजफ्फरपुर में फर्जी NEET प्रश्न-पत्र रैकेट का भंडाफोड़: टेलीग्राम से चल रहा था ठगी का खेल, 4 और आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो NEET के नकली प्रश्न-पत्र बेचकर लोगों से धोखाधड़ी करता था. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरोह टेलीग्राम के ज़रिए प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का वादा करके NEET की तैयारी करने वाले छात्रों से पैसे ऐंठता था.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:37 PM IST
मुजफ्फरपुर में फर्जी NEET प्रश्न-पत्र रैकेट का भंडाफोड़: टेलीग्राम से चल रहा था ठगी का खेल, 4 और आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में फर्जी NEET प्रश्न-पत्र रैकेट का भंडाफोड़

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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