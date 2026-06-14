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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो परीक्षार्थियों को NEET परीक्षा के फर्जी प्रश्न-पत्र बेचकर उनसे पैसे वसूल रहा था. पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मुख्य आरोपी से पूछताछ और आगे की जांच के बाद, पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी का पता लगाया और चार और संदिग्धों को गिरफ्तार किया. बता दें कि फर्जी NEET प्रश्न-पत्र मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
पूरे मामले को लेकर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 2 जून को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट स्थित एक किराए के मकान से NEET परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से बेचा जा रहा है. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच कर छापेमारी कर मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया था.
NEET परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र तैयार करने के मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें सीटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के निगरानी में एएसपी नगर-1 सुरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया. टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर चार आरोपियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया.
पुलिस ने इस दौरान नगर थाना क्षेत्र के हर्ष, अमन कुमार, कन्हैया कुमार उर्फ मानव और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हर्ष कनोडिया को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों और उनके अभिभावकों को NEET का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर ऑनलाइन रुपये मंगवाते थे और ये सब ठगी से प्राप्त राशि को मुख्य आरोपी मनीष झा को सौप देते थे.
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह के नेटवर्क और आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है. साथ ही, इस साइबर ठगी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसएसपी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को ठगने वाले ऐसे गिरोहों के लगातार अभियान चलाने के लिए पुलिस की एक टीम को लगाया गया है.