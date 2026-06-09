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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसी बीच 9 जून, 2026 दिन मंगलवार को बोचहा थाना क्षेत्र के चकहलाल गांव में दिनदहाड़े तीन अपराधियों ने 40 वर्षीय किराना दुकानदार राजू कुमार चौधरी उर्फ हरे राम चौधरी को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल, मौके पर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गए हैं.
दरअसल, हरे राम चौधरी न सिर्फ किराना व्यवसाय से जुड़े थे, बल्कि खेती-किसानी और मुर्गीपालन के क्षेत्र में भी सक्रिय थे. कृषि और मुर्गीपालन में बेहतर कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से सम्मानित भी किया था. ग्रामीणों के अनुसार, वे इलाके के प्रगतिशील किसान और समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते थे.
घटना के बारे में बताया गया कि दोपहर के समय तीनों अपराधी बाइक से पहुंचे और दुकान में घुसकर हरे राम चौधरी पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वे गंभीर रूप से जख्मी होकर दुकान में ही गिर पड़े और अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और पूरे इलाके में दशक का माहौल पैदा हो गया है.
स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने गंभीर रूप से घायल हरे राम चौधरी को तुरंत एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घर में चीख-पुकार मच गई है. वहीं, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.
घटना की सूचना मिलते ही बोचहा थाना पुलिस, पूर्वी एसडीपीओ अलय वत्स और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच टीम ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से विस्तृत जानकारी ली और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. ग्रामीण एसपी ने बताया कि घटना की जांच सभी एंगल से शुरू कर दी गई है. परिजनों का फर्द बयान दर्ज होने के बाद घटना का मुख्य कारण स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल, परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर भी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी.