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जिस किसान को खुद पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने किया था सम्मानित, बदमाशों ने गोलियों से भूना

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के जिस किसान को पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया था, उस किसान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या दी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:12 PM IST
जिस किसान को खुद पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने किया था सम्मानित, बदमाशों ने गोलियों से भूना
Image Credit: मृतक किसान का रोता बिलखता परिवार

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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