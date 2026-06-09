Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसी बीच 9 जून, 2026 दिन मंगलवार को बोचहा थाना क्षेत्र के चकहलाल गांव में दिनदहाड़े तीन अपराधियों ने 40 वर्षीय किराना दुकानदार राजू कुमार चौधरी उर्फ हरे राम चौधरी को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल, मौके पर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गए हैं.