उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पूजा कुमारी को मौके से हिरासत में लिया गया. साथ ही उसके घर के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है. अन्य स्रोतों से भी यह जानकारी प्राप्त हुई कि पूजा कुमारी नामक महिला ही अपने पति रितेश कुमार के साथ मिलकर शराब की बिक्री करती है. जिसके बाद सूची बनाकर शराब को जब्त करते हुए पूजा कुमारी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया .