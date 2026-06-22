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मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की महिला टीम से भिड़ी शराब तस्कर, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार

Muzaffarpur News: उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर वार्ड संख्या 7 में रितेश कुमार नामक एक व्यक्ति अपने पत्नी पूजा कुमारी के साथ मिलकर अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:54 PM IST
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की महिला टीम से भिड़ी शराब तस्कर, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की महिला टीम से भिड़ी शराब तस्कर

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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