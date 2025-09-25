Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2936515
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bihar News: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद कार्यकर्ताओं के बीच 'महासंग्राम'

Bhagalpur University Campus News: भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद और ABVP के बीच मारपीट हुई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

Bihar News: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद कार्यकर्ताओं के बीच 'महासंग्राम'
Bihar News: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद कार्यकर्ताओं के बीच 'महासंग्राम'

Bhagalpur University Campus News: भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद और ABVP के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है. विश्विद्यालय छात्र संगठन की राजनीति का खूनी मैदान बन चुका है, जहां कलम का दबदबा होना चाहिए, वहां लाठियां चल रही है, खून बहाए जा रहे हैं. एक बार फिर एबीवीपी के छात्र नेताओं और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिससे विश्विद्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया.

छात्र राजद और ABVP में मारपीट

दरअसल, गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे और फिर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की. परीक्षा नियंत्रक के कक्ष से लेकर सभी में लाठी डंडे चले और तोड़फोड़ की गई. इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशासनिक भवन से निकालकर विश्वविद्यालय बंद कर दिया. इसकी सूचना मिलने पर छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता भी डंडे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए. दोनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं होगा पक्षपात: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नेताओं-कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी छात्र RJD के नेताओं ने ABVP के छात्र नेताओं के साथ मारपीट की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और दोनों पक्षों के छात्रों को शांत कराने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं. आरोपी छात्रों की पहचान होने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhagalpur University Campus NewsRJDABVP

Trending news

Bhagalpur University Campus News
Bihar News: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और RJD कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट
Dharmendra Pradhan
BJP ने बिहार में तैनात कर दिया सबसे बड़ा रणनीतिकार, जानें प्रधान का विनिंग रेट
Jharkhand news
झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरे दो हाथी, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन
Jharkhand news
आदिवासी समाज का प्रदर्शन, कुड़मी समाज को ST सूची में शामिल करने का किया विरोध
Bihar News
खेती-किसानी को मिलेगा बढ़ावा, बिहार सरकार दे रही अनुदान, जानें डिटेल्स
Bihar politics
बिहार में जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं
Sanjay Jaiswal
दिखेगा नीतीश सरकार का काम, प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर संजय जायसवाल का तंज
Jharkhand news
DGP के सामने नक्सलियों ने किया सरेंडर, मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी के दस्ते से जुडे
Tejashwi Yadav
'मां शब्द नाम सुनते ही सुकून मिलता है', महिलाओं से बोले तेजस्वी- चुपचाप लालटेन छाप
Nitish Mishra
मनमोहन सिंह की सरकार में कितने मंत्री बिहार से थे, नीतीश मिश्रा ने कांग्रेस से पूछा
;