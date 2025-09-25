Bihar News: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद कार्यकर्ताओं के बीच 'महासंग्राम'

Bhagalpur University Campus News: भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद और ABVP के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है. विश्विद्यालय छात्र संगठन की राजनीति का खूनी मैदान बन चुका है, जहां कलम का दबदबा होना चाहिए, वहां लाठियां चल रही है, खून बहाए जा रहे हैं. एक बार फिर एबीवीपी के छात्र नेताओं और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिससे विश्विद्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया.

छात्र राजद और ABVP में मारपीट

दरअसल, गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे और फिर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की. परीक्षा नियंत्रक के कक्ष से लेकर सभी में लाठी डंडे चले और तोड़फोड़ की गई. इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशासनिक भवन से निकालकर विश्वविद्यालय बंद कर दिया. इसकी सूचना मिलने पर छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता भी डंडे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए. दोनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नेताओं-कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी छात्र RJD के नेताओं ने ABVP के छात्र नेताओं के साथ मारपीट की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और दोनों पक्षों के छात्रों को शांत कराने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं. आरोपी छात्रों की पहचान होने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

