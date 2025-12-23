Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3050646
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Darbhanga Crime News: दरभंगा के लहेरियासराय में एक कथावाचक श्रवण दास पर नाबालिग से एक वर्ष तक दुष्कर्म करने और दो बार गर्भपात कराने के गंभीर आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Darbhanga Crime News: बिहार दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर (पचाढ़ी छावनी) से जुड़े एक प्रतिष्ठित मंदिर के कथावाचक पर नाबालिग के साथ यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने का  मामला सामने आया है. महिला थाना में पीड़िता की मां के आवेदन पर मुख्य आरोपी कथावाचक श्रवण दास महाराज उर्फ श्रवण ठाकुर और मंदिर के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है, हालांकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक शोषण
पीड़िता की मां ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके अनुसार, कथावाचक श्रवण दास उनके घर में किराया लेकर रहता था. आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और पिछले एक वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस दौरान पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने दो बार उसे नशीली दवाएं खिलाकर गर्भपात करा दिया. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीड़िता की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

ये भी पढ़ें: Giridih News: छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

महंत पर मिलीभगत और दबाव बनाने का आरोप
शिकायत में मंदिर के महंत मौनी बाबा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि जब परिजनों ने घटना की जानकारी महंत को दी, तो उन्होंने लड़की के बालिग होने पर शादी कराने का झूठा आश्वासन दिया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 29 नवंबर 2024 को एक बंद कमरे में कथावाचक और नाबालिग की शादी कराई जा रही है. आरोप है कि महंत ने अपने भतीजे श्रवण दास को बचाने के लिए यह दिखावा किया. आवेदन में यह भी आरोप है कि कथावाचक ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की मां के अनुसार, 8–10 लोगों के साथ आकर धमकाया गया और केस न करने को कहा गया.

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
मामले की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ (SDPO) ने बताया कि महिला थाना में पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी कथावाचक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. साथ ही, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों की भी  जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

darbhanga crime news

Trending news

darbhanga crime news
कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Begusarai crime news
छुट्टी पर घर आए फौजी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली दहशत
Ara Sasaram rail accident
आरा-सासाराम रेलखंड पर बड़ा हादसा, पैसेंजर ट्रेन से जा टकराया ट्रैक्टर
nitin Nabin
खुले ट्रक में नितिन नबीन का रोड शो, दोनों डिप्टी CM के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद
Year Ender 2025
लालू परिवार से लेकर SIR और हिजाब विवाद तक, 2025 में छाए रहे बिहार के ये बड़े मुद्दे
Nalanda Literature Festival 2025
जब हम अपनी बोलियों के साथ पर्दे पर आते हैं तो संवाद नहीं, पूरा जीवन बोलता है
nitin Nabin
नितिन नबीन के पटना आगमन से भाजपाई उत्साहित, देखें कितने भव्य स्वागत की है तैयारी?
Bagaha News
एक्शन मोड में वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद, औचक निरीक्षण से हड़कंप
nitin Nabin
नितिन नबीन पहुंच गए पटना, देखें पूरा शेड्यूल और रोड शो का पूरा ट्रैफिक रूट
Bettiah news
'धूम' की तर्ज पर चोरी करते थे अंतरराज्यीय 7 शातिर चोर, बेतिया पुलिस ने ऐसे धर दबोचा