कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Darbhanga Crime News: बिहार दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर (पचाढ़ी छावनी) से जुड़े एक प्रतिष्ठित मंदिर के कथावाचक पर नाबालिग के साथ यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है. महिला थाना में पीड़िता की मां के आवेदन पर मुख्य आरोपी कथावाचक श्रवण दास महाराज उर्फ श्रवण ठाकुर और मंदिर के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है, हालांकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक शोषण

पीड़िता की मां ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके अनुसार, कथावाचक श्रवण दास उनके घर में किराया लेकर रहता था. आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और पिछले एक वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस दौरान पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने दो बार उसे नशीली दवाएं खिलाकर गर्भपात करा दिया. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीड़िता की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

महंत पर मिलीभगत और दबाव बनाने का आरोप

शिकायत में मंदिर के महंत मौनी बाबा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि जब परिजनों ने घटना की जानकारी महंत को दी, तो उन्होंने लड़की के बालिग होने पर शादी कराने का झूठा आश्वासन दिया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 29 नवंबर 2024 को एक बंद कमरे में कथावाचक और नाबालिग की शादी कराई जा रही है. आरोप है कि महंत ने अपने भतीजे श्रवण दास को बचाने के लिए यह दिखावा किया. आवेदन में यह भी आरोप है कि कथावाचक ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की मां के अनुसार, 8–10 लोगों के साथ आकर धमकाया गया और केस न करने को कहा गया.

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

मामले की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ (SDPO) ने बताया कि महिला थाना में पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी कथावाचक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. साथ ही, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार