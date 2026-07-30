/पटना में अचानक चली गोली से थर्राया जिटेन रेजीडेंसी! बेडरूम के शीशे में मिला छेद, FSL करेगी जांच

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बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित बंपर टोला की जिटेन रेजीडेंसी में संदिग्ध गोली चलने की घटना सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया. फ्लैट संख्या 301 में रहने वाली रीता सिंहा ने दावा किया है कि उनके बेडरूम की खिड़की के शीशे पर गोली लगने जैसा निशान मिला है. घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है. हालांकि, इसकी जानकारी परिवार को 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार सुबह हुई.
अगर वे बेडरूम में होते तो हो जाता बड़ा हादसा
फ्लैट संख्या 301 में रहने वाली रीता सिंहा ने बताया कि बुधवार शाम पूरा परिवार घर से बाहर गया हुआ था. सुबह जब वे बेडरूम में पहुंचे तो शीशा टूटा हुआ था और कमरे में कांच बिखरे पड़े थे. उन्होंने आशंका जताई कि अगर उस समय परिवार का कोई सदस्य कमरे में होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी
सूचना मिलते ही गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है, इसलिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किस दिशा से और किसने चलाई. फिलहाल, घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. वहीं, मौके पर इंस्पेक्टर राजीव कुमार पहुंचे थे.
यह गोली का निशान है या किसी अन्य कारण से शीशा क्षतिग्रस्त हुआ
जांच के लिए पहुंचे इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि शीशे में नुकीला छेद मिलने की सूचना पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह गोली का निशान है या किसी अन्य कारण से शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है. इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि परिवार की ओर से आवेदन दिए जाने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा