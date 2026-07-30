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पटना में अचानक चली गोली से थर्राया जिटेन रेजीडेंसी! बेडरूम के शीशे में मिला छेद, FSL करेगी जांच

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को अचानक चली गोली से जिटेन रेजीडेंसी थर्रा गया. आशंका जताई कि यदि उस समय परिवार का कोई सदस्य कमरे में होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:10 PM IST
पटना में अचानक चली गोली से थर्राया जिटेन रेजीडेंसी! बेडरूम के शीशे में मिला छेद, FSL करेगी जांच
Image Credit: (Z News) पटना के जिटेन रेजीडेंसी में संदिग्ध गोलीबारी से दहशत, बेडरूम का शीशा टूटा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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