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दरभंगा AIIMS के पास जमीन विवाद में तोड़फोड़ फायरिंग, 1 युवक जख्मी, घटना CCTV में कैद

दरभंगा एम्स के पास जमीनी विवाद में भू-माफियाओं का तांडव बुधवार को देखने को मिला. इस फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का लाइव CCTV फुटेज सामने आया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:49 PM IST
दरभंगा AIIMS के पास जमीन विवाद में तोड़फोड़ फायरिंग, 1 युवक जख्मी, घटना CCTV में कैद
Image Credit: दरभंगा AIIMS के पास जमीन विवाद में तोड़फोड़ फायरिंग (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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