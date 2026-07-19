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पटना: गोलीबारी से दहला मनेर, आपसी विवाद में दर्जनों राउंड चली गोलियां, 3 को लगी गोली, आधा दर्जन घायल

Patna Crime News: दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के छिअत्तर गांव में दो गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी और कई राउंड गोलीबारी की घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जबकि पांच से छह लोग घायल हुए हैं.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 19, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:58 PM IST
पटना: गोलीबारी से दहला मनेर, आपसी विवाद में दर्जनों राउंड चली गोलियां, 3 को लगी गोली, आधा दर्जन घायल
Image Credit: गोलीबारी से दहला मनेर, 3 को लगी गोली, आधा दर्जन घायल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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ISTYEK KHAN

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पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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