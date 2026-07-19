/पटना: गोलीबारी से दहला मनेर, आपसी विवाद में दर्जनों राउंड चली गोलियां, 3 को लगी गोली, आधा दर्जन घायल

राजधानी पटना के दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के छिअत्तर गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी और कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं है. ग्रामीणों के अनुसार, घटना में चार लोगों को गोली लगी है, जबकि 5 से 6 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है. सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिम संकेत कुमार, डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गांव में कैंप कर रहा है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना दोबारा न हो.