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नशेड़ियों को पकड़ने गई आबकारी टीम पर फायरिंग, शीशा तोड़ पार हुई बुलेट, बाल-बाल बचे जवान

Patna News: पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची आबकारी विभाग टीम शराब माफियाओं ने फायरिंग की. इस घटना में सिपाही बाल-बाल बच गए. पालीगंज थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस घटना की जांच कर रही है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:58 PM IST
नशेड़ियों को पकड़ने गई आबकारी टीम पर फायरिंग, शीशा तोड़ पार हुई बुलेट, बाल-बाल बचे जवान
Image Credit: (Z News) पटना में आबकारी वाहन पर चली गोलीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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