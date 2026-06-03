पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग; फाड़े गए पोस्टर, गार्ड का सिर फटा; मची अफरा-तफरी

Firing at Khan Sir Coaching: राजधानी पटना में मंगलवार (2 जून 2026) देर रात चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग के बाहर जमकर हंगामा हुआ. घटना के दौरान 5 से 6 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया गया है. साथ ही, सड़क किनारे लगे खान सर के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फायरिंग और तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही खान सर मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में कोचिंग की फीस कम किए जाने के बाद आसपास के कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से उन्हें धमकियां मिली थीं.

कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी- खान सर

खान सर ने कहा कि उनकी कोचिंग को बम से उड़ाने तक की धमकी दी गई थी और यह घटना उसी साजिश का हिस्सा हो सकती है. उन्होंने कहा कि पोस्टर फाड़ना और फायरिंग करना उन्हें डराने की कोशिश है. खान सर ने बताया कि घटना में उनकी कोचिंग के एक गार्ड को चोट लगी है. गार्ड का सिर फट गया है और उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. वहीं, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कुछ छात्रों के बीच मारपीट की बात सामने आई है.

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घटना के दौरान पोस्टर भी फाड़े गए हैं और एक गार्ड घायल हुआ है. पुलिस घायल गार्ड और अन्य लोगों का बयान दर्ज कर रही है. साथ ही कोचिंग संस्थान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. एसएसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति घटना में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा