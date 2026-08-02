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पहले मां की मिली लाश अब बच्चे का भी शव मिला, डबल मर्डर केस से थर्राया मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से गायब हुए मां-बेटे की लाश मिली है. मां की लाश मिलने के एक सप्ताह बाद अब उसके 6 वर्षीय बच्चे का शव भी झाड़ियों के पास से बरामद हुआ है. बता दें कि पिछले रविवार (26 जुलाई) को नगर परिषद स्थित NTPC के पीछे झाड़ियों मे एक महिला की शव बरामद हुई थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 02, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:06 AM IST
पहले मां की मिली लाश अब बच्चे का भी शव मिला, डबल मर्डर केस से थर्राया मुजफ्फरपुर
Image Credit: पहले मां की मिली लाश अब बच्चे का भी शव मिला, डबल मर्डर केस से थर्राया मुजफ्फरपुर (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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