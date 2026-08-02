पहले मां की मिली लाश अब बच्चे का भी शव मिला, डबल मर्डर केस से थर्राया मुजफ्फरपुर

बीते रविवार को मृतका महिला का शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने मृतका के बेटे की तलाश तेज कर दी थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी थी. महिला की लाश मिलने के 6 दिन बाद यानी शनिवार (01 अगस्त) की शाम को झाड़ियां से तेज दुर्गंध आने के बाद ग्रामीणों ने देखा कि वहां एक बच्चे का शव पड़ा है. गांव वालों ने इसकी सूचना कांटी पुलिस को दी गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची कांटी पुलिस ने शव को क्षत-विक्षत स्थिति में बरामद किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास पासवान के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी विकास पासवान अभी तक फरार है. उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.