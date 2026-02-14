Advertisement
अमिताभ दास की कोर्ट में पेशी आज, गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, 'पॉक्सो' की धाराओं ने बढ़ाई पूर्व IPS की मुश्किलें!

Former IPS Amitabh Das News: पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास को नीट छात्रा मौत मामले में भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन पर पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं लगाई गई हैं. आज (14 फरवरी) को उनकी कोर्ट में पेशी की तैयारी चल रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:21 AM IST

अमिताभ दास (File Photo)
अमिताभ दास (File Photo)

Amitabh Das Arrested: पूर्व IPS अमिताभ दास को पटना पुलिस आज (शनिवार, 14 फरवरी) की दोपहर बाद कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है. उन्हें पटना पुलिस ने कल यानी 13 फरवरी की देर शाम को गिरफ्तार किया था. उन पर POCSO Act जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद से ही राजधानी में सियासी और प्रशासनिक पारा चढ़ा हुआ है. ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस कस्टडी में अमिताभ दास ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया.

कोर्ट पेशी पर टिकीं निगाहें

पटना पुलिस अमिताभ दास को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी. पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नीट छात्रा मामले में उनके पास जो 'तथ्य' होने का दावा था, उनका स्रोत (Source) क्या है.

ये भी पढ़ें- क्या सच में अमिताभ दास ने की कानून की अनदेखी? समझिए POCSO एक्ट में अब क्या होगा?

'पॉक्सो' का पेंच और जमानत की चुनौती

चूंकि मामला नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करने से जुड़ा है और इसमें POCSO Act की धाराएं लगी हैं, इसलिए आज उन्हें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधे न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा जाता है.

समर्थकों और विरोधियों की लामबंदी

अमिताभ दास के आवास के बाहर और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे 'अभिव्यक्ति की आजादी का दहन' बता रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानून की लक्ष्मण रेखा लांघी है.

amitabh dasPatna police

