मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: अहियापुर के चंदवारा पुल के नीचे मिलीं चार लाशें; एसएसपी कांतेश मिश्रा ने संभाली जांच की कमान

मुजफ्फरपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बूढ़ी गंडक नदी में एक ही परिवार के चार लोगों की लाशें एक साथ दुपट्टे में बंधी मिली. एक साथ 4 लाशें मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के नीचे की बताई जा रही है. वहां एक साथ मां और उसके तीन बच्चों की लाशें मिली हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान अहियापुर के बखरी निवासी ऑटो चालक कृष्णमोहन की पत्नी ममता देवी, 2 साल की बेटी कृति कुमारी, 6 साल का बेटा आदित्य और 4 साल का बेटा अंकुश के रूप मे हुई हैं. चारों की लाश एक दुपट्टे से बंधी मिली.

इस मामले में कृष्णमोहन का कहना है कि 10 तारीख से उनकी पत्नी और बच्चे गायब थे. एक युवक ने अज्ञात नंबर से कॉल करके बताया कि वह ममता से शादी करना चाहता है. इसलिए उसका अपहरण किया है. 12 जनवरी को कृष्णमोहन ने अहियापुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन अब जब महिला और उसके बच्चों की लाश मिली है तो पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं.

मृतका के पति कृष्णमोहन का आरोप है कि उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर नदी मे फेंका गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर SDPO, सिटी एसपी के साथ एसएसपी कांतेश मिश्रा भी जांच करने पहुंचे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 17 साल का इंतजार खत्म! फाइलों से बाहर निकली सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली रेल लाइन योजना

एसएसपी कान्तेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चार लाशें मिली हैं. सभी एक ही परिवार के रहने वाले हैं. घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार