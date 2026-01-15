Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3075473
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: अहियापुर के चंदवारा पुल के नीचे मिलीं चार लाशें; एसएसपी कांतेश मिश्रा ने संभाली जांच की कमान

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक नदी से एक महिला और उसके तीन बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. चारों शव एक साथ दुपट्टे से बंधे हुए मिले, जिससे हत्या का शक पैदा हो रहा है. मृत महिला के पति ने पहले अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस समय पर और निर्णायक कार्रवाई करने में नाकाम रही, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर में एक ही दुपट्टे से बंधी मिलीं मां और तीन बच्चों की लाशें
मुजफ्फरपुर में एक ही दुपट्टे से बंधी मिलीं मां और तीन बच्चों की लाशें

मुजफ्फरपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बूढ़ी गंडक नदी में एक ही परिवार के चार लोगों की लाशें एक साथ दुपट्टे में बंधी मिली. एक साथ 4 लाशें मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के नीचे की बताई जा रही है. वहां एक साथ मां और उसके तीन बच्चों की लाशें मिली हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान अहियापुर के बखरी निवासी ऑटो चालक कृष्णमोहन की पत्नी ममता देवी, 2 साल की बेटी कृति कुमारी, 6 साल का बेटा आदित्य और 4 साल का बेटा अंकुश के रूप मे हुई हैं. चारों की लाश एक दुपट्टे से बंधी मिली. 

इस मामले में कृष्णमोहन का कहना है कि 10 तारीख से उनकी पत्नी और बच्चे गायब थे. एक युवक ने अज्ञात नंबर से कॉल करके बताया कि वह ममता से शादी करना चाहता है. इसलिए उसका अपहरण किया है. 12 जनवरी को कृष्णमोहन ने अहियापुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन अब जब महिला और उसके बच्चों की लाश मिली है तो पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

मृतका के पति कृष्णमोहन का आरोप है कि उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर नदी मे फेंका गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर SDPO, सिटी एसपी के साथ एसएसपी कांतेश मिश्रा भी जांच करने पहुंचे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 17 साल का इंतजार खत्म! फाइलों से बाहर निकली सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली रेल लाइन योजना

एसएसपी कान्तेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चार लाशें मिली हैं. सभी एक ही परिवार के रहने वाले हैं. घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: अहियापुर के चंदवारा पुल के नीचे मिलीं चार लाशें
Samastipur News
जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, पुलिस कस्टडी में बर्बरता करने वाले थानेदार पर गिरी गाज
Akhilesh Prasad Singh
अखिलेश सिंह का एनडीए पर तंज: 'विधायक कहीं नहीं जा रहे, विरोधियों को छपने की बीमारी
Chirag Paswan
चिराग के घर दही-चूड़ा भोज में नीतीश कुमार ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि
Pappu Yadav
पप्पू यादव का गिरिराज सिंह पर हमला: जहानाबाद आकर भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले
ED office
Ranchi Police Raids ED Office: एफएसएल की टीम लेकर रांची के सिटी DSP पहुंचे ED ऑफिस
Santosh Kumar
कौन हैं वह कर्मचारी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ED दफ्तर में मार दिया रेड, ये है मामला
Bihar News
सहरसा की सड़क पर कुंडली मारकर बैठा रहा विशालकाय कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Sitamarhi News
17 साल का इंतजार खत्म! फाइलों से बाहर निकली सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली रेल लाइन योजना
Supreme Court
बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, इधर रांची में एक और कांड हो गया