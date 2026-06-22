वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता

मिली सूचना के आधार पर, SDPO-2 (दानापुर) अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में मनेर पुलिस ने तिवारी पेट्रोल पंप के पास वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया. इस दौरान, एक CNG टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली गई. गाड़ी में सवार चार युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया. पकड़े गए लोगों की पहचान आकाश कुमार, सूरज कुमार, सोनू कुमार और मिथुन कुमार के तौर पर हुई है. ये सभी सारण जिले के डोरीगंज पुलिस स्टेशन इलाके के बलवंत टोला के रहने वाले हैं.