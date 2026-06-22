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दानापुर के मनेर पुलिस थाना क्षेत्र में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने चार अपराधी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं. गिरफ्तार किए गए लोग बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी में शामिल हैं और पहले भी पुलिस पर गोली चला चुके हैं. ये सभी सारण जिले के डोरीगंज के रहने वाले हैं. सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (वेस्ट) को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी आकाश कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर मनेर इलाके में किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहा है.
वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता
मिली सूचना के आधार पर, SDPO-2 (दानापुर) अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में मनेर पुलिस ने तिवारी पेट्रोल पंप के पास वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया. इस दौरान, एक CNG टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली गई. गाड़ी में सवार चार युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया. पकड़े गए लोगों की पहचान आकाश कुमार, सूरज कुमार, सोनू कुमार और मिथुन कुमार के तौर पर हुई है. ये सभी सारण जिले के डोरीगंज पुलिस स्टेशन इलाके के बलवंत टोला के रहने वाले हैं.
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इस संबंध में दानापुर-2 डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो देशी पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन और 4.60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मनेर थाना कांड संख्या 590/26 दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मुख्य आरोपी आकाश कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सहित कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं.