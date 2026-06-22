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पटना में धरे गए सारण के 4 कुख्यात बदमाश, बड़ी वारदात को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश

Danapur News: पटना के मनेर में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों ने पहले भी पुलिस पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि ये चारों सारण के डोरीगंज के रहने वाले हैं.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:12 AM IST
पटना में धरे गए सारण के 4 कुख्यात बदमाश, बड़ी वारदात को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश
Image Credit: पटना में धरे गए सारण के 4 कुख्यात बदमाश

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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