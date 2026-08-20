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दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था खेल, दिव्या और मणिशंकर गिरफ्तार

दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा का खेल सामने आया है, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे थे. मामले में पुलिस ने दिव्या कुमारी और मणिशंकर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:03 AM IST
दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था खेल, दिव्या और मणिशंकर गिरफ्तार
Image Credit: दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा (जी मीडिया)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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