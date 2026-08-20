/दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था खेल, दिव्या और मणिशंकर गिरफ्तार

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पटना के दानापुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगी के जाल में फंसाने का मामला सामने आया है. दानापुर DRM कार्यालय में रेलवे भर्ती के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे थे. सूचना मिलने के बाद RPF और रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर ने जांच की तो पूरा मामला फर्जी निकला. कार्रवाई करते हुए खगौल थाना पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस पूरे फर्जीवाड़े के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
जानें क्या है पूरा मामला?
दानापुर DRM कार्यालय में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था. आरोप है कि बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी भर्ती फॉर्म भरवाए जा रहे थे. 18 अगस्त को RPF को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर के साथ टीम ने मौके पर जांच की. जांच में रेलवे भर्ती से जुड़े बताए जा रहे फॉर्म फर्जी पाए गए. इसके बाद दिव्या कुमारी और मणिशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, दिव्या के पास से योगदान पत्र, फिंगर प्रिंट फॉर्म, कर्मचारी नियुक्ति फॉर्म और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स समेत करीब 24 फॉर्म बरामद किए गए. इसके अलावा रेलवे के नाम और निशान वाला एक लेटर पैड भी मिला, जिसकी जांच में वह भी फर्जी पाया गया.
वैकेंसी का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया
सबसे अहम बात यह है कि दानापुर DRM कार्यालय में ऐसी किसी वैकेंसी का विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया था, इसके बावजूद युवाओं से रेलवे में नौकरी के नाम पर फॉर्म भरवाए जा रहे थे. मामले में मालदा, पश्चिम बंगाल के रहने वाले गौरांग मंडल ने पुलिस को बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी दिव्या से पहचान हुई थी. उसे रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर दानापुर बुलाया गया था.
पूछताछ में दिव्या ने कथित तौर पर सागर नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसने उसे रेलवे भर्ती बोर्ड गुवाहाटी के फर्जी फॉर्म उपलब्ध कराए थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी रेलवे भर्ती का यह नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने युवाओं को इसका शिकार बनाया गया और इस पूरे खेल में सागर समेत और कौन-कौन लोग शामिल हैं. गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.