/दानापुर DRM दफ्तर में फर्जीवाड़ा: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था खेल, दिव्या और मणिशंकर गिरफ्तार

जानें क्या है पूरा मामला?

दानापुर DRM कार्यालय में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था. आरोप है कि बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी भर्ती फॉर्म भरवाए जा रहे थे. 18 अगस्त को RPF को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर के साथ टीम ने मौके पर जांच की. जांच में रेलवे भर्ती से जुड़े बताए जा रहे फॉर्म फर्जी पाए गए. इसके बाद दिव्या कुमारी और मणिशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, दिव्या के पास से योगदान पत्र, फिंगर प्रिंट फॉर्म, कर्मचारी नियुक्ति फॉर्म और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स समेत करीब 24 फॉर्म बरामद किए गए. इसके अलावा रेलवे के नाम और निशान वाला एक लेटर पैड भी मिला, जिसकी जांच में वह भी फर्जी पाया गया.