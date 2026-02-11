शिकारी राय से लेकर सूर्या तक: सम्राट चौधरी के कार्यकाल के बड़े एनकाउंटर; भाई वीरेंद्र ने मुठभेड़ में देखी जाति

Patna News: पटना पुलिस ने बुधवार सुबह कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या को हाफ एनकाउंटर में घायल कर दिया. सूर्या के पैर में गोली लगी है. इस एनकाउंटर के बाद मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है. भाई वीरेंद्र का कहना है कि पुलिस जाति विशेष को टारगेट करके एनकाउंटर कर रही हैं. उन्होंने कहा कि जाति विशेष के अपराधी को बचाते हैं और उसी तरह से चिन्हित करके फंसाते हैं. अब, आइए जानते हैं कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में कितने एनकाउंटर हुए और उनमें कौन कौन मारा गया या फिर घायल हुआ? सम्राट चौधरी नवंबर के आखिरी हफ्ते में गृह मंत्री बने थे. उनके गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में एनकाउंटर और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में तेजी देखने को मिली थी. सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद अब तक 8 से 10 एनकाउंटर हुए हैं.

21 नवंबर, 2025: बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में शिवदत्त राय का हाफ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद शिवदत्त राय को गिरफ्तार कर लिया गया था. 30 नवंबर, 2025: बेगूसराय पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में शिकारी राय को पैर में गोली मारकर किया था घायल. बाद में किया गिरफ्तार. 2 दिसंबर, 2025: छपरा के शराब माफिया अजय राय का एनकाउंटर. 22 जनवरी, 2026: पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव से मुठभेड़. 11 जनवरी, 2026: पटना के मनेर में कुख्यात नीतीश यादव का हाफ एनकाउंटर. 2 जनवरी, 2026: मैनेजर राय हाफ एनकाउंटर में घायल. 6 फरवरी, 2026: हाजीपुर में अपराधी प्रिंस का एनकाउंटर. 11 फरवरी, 2026: पटना में कुख्यात राजीव का एनकाउंटर.