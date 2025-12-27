15 लाख में बना देंगे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल! भागलपुर में गिरोह का भंडाफोड़, कई दस्तावेज और ब्लैंक चेक भी बरामद

Bhagalpur News: भागलपुर में बीते दिनों हुई दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जो भागलपुर, पूर्णिया और पटना में 15 लाख रुपए लेकर दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बना रहे थे. पुलिस ने नकल से संबंधित कई दस्तावेज, प्रमाण पत्र और साथ ही ब्लैंक चेक भी बरामद किए है. भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत को 24 दिसंबर को हुई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने के बाद सूचना मिली कि अलीगढ़ से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी करण का अपहरण कर लिया गया और फिरौती में दो लाख की मांग की जा रही है.

10 से 15 लाख की की उगाही

इसकी सूचना मिलने के बाद फौरन सिटी एसपी शुभांक के नेतृत्व में टीम गठित की गई. सिटी टीएसपी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाउदवाट लाजपत नगर स्थित अंग इंस्टिट्यूट को सील कर दिया है. मामले में अंग इंस्टिट्यूट की मिलीभगत होने की बात भी सामने आई है . गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा के सुमित कुमार, गौतम कुमार, मुंगेर के बंटी कुमार, नीतीश कुमार, अंकित कुमार, भागलपुर के शिवम कुमार और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के करण सिंह शामिल है. अलीगढ़ के करण गिरोह के सदस्यों को 6 लाख देकर परीक्षा देने भागलपुर आया था. बाकी की रकम उसे परीक्षा के बाद देनी थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर बाहर से आई एक टीम ने चेकिंग की और करण को कदाचार में लिप्त पाया.

गिरोह के सरगना की पहचान

जब गिरोह के सदस्यों ने उससे 2 लाख की मांग की तो उसने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद ग्रुप के सदस्यों ने करण को कब्जे में ले लिया और दो लाख देने के बाद छोड़ने की बात कही. सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि इस गिरोह के तार बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं. गिरोह के सरगना की पहचान कर ली गई है, छापेमारी की जा रही है. कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर परीक्षार्थियों को नकल करवाया जा रहा था. इसके लिए प्रत्येक परीक्षार्थी से 10 से 15 लाख की रकम की उगाही की गई थी.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार