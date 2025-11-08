Advertisement
इस गैंगस्टर के नाम पर बनी थी ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, अब आ रहा जेल से बाहर; हाईकोर्ट ने दी रिहाई की मंजूरी

Gangs Of Wasseypur: गैंग्स ऑफ वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जेल से बाहर आने वाला हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से छोड़ने का आदेश दिया है. न्यायालय के इस आदेश के बाद से फहीम के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. फहीम खान 16 वर्षो के बाद जेल से बाहर आएगा.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:05 PM IST

Gangs Of Wasseypur: सगीर हसन सिद्धिक़ी के हत्या के आरोप में सजा काट रहा फहीम खान फिर से खुली हवा में सांस ले पायेगा. जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम खान ने 29 नवंबर 2024 को याचिका दायर करते हुए अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी. जिसमें फहीम खान की ढलती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए उन्हें जेल से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था.

कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड बनाकर इसकी समीक्षा का आदेश दिया था. अधिवक्ता ने बताया कि फहीम खान की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है. 20 - 22 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं.न्यायालय ने इन्ही दलिलों को देखते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. 

फहीम खान को रिहा करने के हाई कोर्ट के आदेश के फहीम खान के परिजनों में खुशी की लहर है. फहीम के बेटे इकबाल खान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया था. इकबाल खान ने बताया कि उन्हें तथा उनके परिवार को न्यायालय पर शुरू से ही भरोसा था कि उन्हें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. 

इकबाल खान ने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए धनबाद पुलिस का धन्यवाद किया है, साथ ही उन्होंने अपराध का रास्ता चुनने वाले वैसे युवाओ को आगाह किया है कि अपराध का रास्ता चुनने वालों को हमेशा ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं इसलिए अपराध की दुनिया को छोड़ मुख्यधारा में लौटे.

गौरतलब है कि 1989 में सगीर की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में फहीम खान का सजा हुई थी. 2009 से ही जेल में सजा काट रहे थे. बहरहाल, कोर्ट के आदेश के बाद फहीम के परिवार उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

