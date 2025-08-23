Gangster Mayank Singh News: अजरबैजान से गैंगस्टर मयंक सिंह लाया गया रांची, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Gangster Mayank Singh News:लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को प्रत्यर्पण एक्ट्राडिशन कर अजरबैजान से रांची लाया गया. ATS SP ऋषभ झा के नेतृत्व में एक विशेष टीम मयंक सिंह को रांची लेकर पहुंची. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ATS SP ऋषभ झा ने जानकारी दी कि कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस मयंक सिंह को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी.

 

|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:05 AM IST

एसपी ऋषभ झा
Gangster Mayank Singh News:लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को प्रत्यर्पण एक्ट्राडिशन कर अजरबैजान से  रांची लाया गया.  लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का करीबी माना जाने वाला मयंक सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिश जारी होने के बाद अजरबैजान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर भारत को सौंप दिया.

ATS SP ऋषभ झा के नेतृत्व में एक विशेष टीम मयंक सिंह को रांची लेकर पहुंची
शनिवार देर रात ATS SP ऋषभ झा के नेतृत्व में एक विशेष टीम मयंक सिंह को रांची लेकर पहुंची. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.  ATSकी टीम अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ एयरपोर्ट पर पहले से तैनात थी. गैंगस्टर को एंटी-लैंडमाइंस व्हीकल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामगढ़ ले जाया गया, जहां कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाएगी. 

ये भी पढ़ें: एक साथ दो आत्महत्या से सनसनी, युवा व्याख्याता और लेथ ऑपरेटर ने फांसी लगाकर दी जान
 

पूछताछ के लिए मयंक सिंह को रिमांड पर लेगी पुलिस
ATS SP ऋषभ झा ने जानकारी दी कि कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस मयंक सिंह को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी. उन्होंने कहा कि यह प्रत्यर्पण बेहद अहम है क्योंकि यह उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो विदेशों में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. SPऋषभ झा ने साफ कहा कि चाहे कोई कहीं भी छिपा हो, कानून के हाथ से बच नहीं पाएगा.

रांची एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ कोर्ट तक सुरक्षा का इंतजााम
रांची एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ कोर्ट तक सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे ऑपरेशन को हाई-अलर्ट पर अंजाम दिया. माना जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में मयंक सिंह कई बड़े राज खोल सकता है, जो आने वाले दिनों में आपराधिक नेटवर्क पर निर्णायक साबित होंगे. उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे आपराधिक गिरोहों की कमर तोड़ने में मदद मिलेगी.
इनपुट: कामरान जलीली

