पटना मर्डर केस: रंजिश या प्रेम-प्रसंग? अमन शुक्ला हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Gangster Aman Shukla Murder Case: राजधानी पटना में सोमवार (5 जनवरी) की शाम को गैंगस्टर अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी. बेखौफ बदमाशों ने अमन को उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोलियों से भून दिया. इस वारदात को पत्रकार नगर थाना के मलाही पकड़ी चौक के पास अंजाम दिया गया. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद जांच में जुटे हुए हैं. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्या के मुख्य अभियुक्त की पहचान कर ली गई है. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और प्रेम-प्रसंग दोनों से जुड़ा हुआ सामने आया है. पुलिस इन दोनों एंगल पर गहन जांच कर रही है.

एसएसपी ने बताया कि मृतक अमन शुक्ला के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस फिलहाल मृतक अमन शुक्ला की पत्नी से पूछताछ कर रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि अमन शुक्ला पिछले तीन दिनों से अपने घर नहीं जा रहा था और बोरिंग रोड इलाके में किसी फ्लैट में ठहरा हुआ था. पुलिस को शक है कि अफेयर में अमन की हत्या हुई है. वहीं घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें दिख रहा है कि अमन बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा है. पीछे से एक बाइक तेजी से अमन को ओवरटेक करती है. इस बाइक में सवार बदमाश अमन पर दनादन फायरिंग करते हैं. गोलीबारी के बाद गली में सन्नाटा पसर जाता है.

वहीं पटना के एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि मृतक अमन शुक्ला पिछले 6 महीने से हर रोज अपने बच्चे की थेरेपी कराने के लिए मुन्नाचक स्थित विद्यापुरी पार्क के पास आता था. रोज की तरह सोमवार को भी वह बच्चे की थेरेपी कराकर लौट रहा था. शाम को वह बच्चे की थेरेपी कराकर वहां से निकला ही था, तभी बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.