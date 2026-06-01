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दानापुर में गैस वेंडर की सरेराह हत्या; अपराधियों ने सीने, पसली और हाथ में मारी 3 गोलियां

Danapur News: दानापुर में गैस वेंडर की सरेराह हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने गैस वेंडर के सीने, पसली और हाथ में 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:28 AM IST

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दानापुर में गैस वेंडर की सरेराह हत्या
दानापुर में गैस वेंडर की सरेराह हत्या

Danapur News: दानापुर में रविवार देर रात स्थानीय पुलिस थाने में मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने नसरीगंज बिस्किट फैक्ट्री रोड पर तक्षशिला कॉलोनी के पास एक गैस विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए. हमलावरों ने तीन गोलियां चलाईं, एक सीने में, दूसरी पसलियों में और तीसरी बाएं हाथ में लगी. इसके बाद पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही ASP शिवम धाकड़ और दानापुर पुलिस बल मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच शुरू कर दी.

मिली जानकारी के अनुसार, मौके से एक मोबाइल फोन और एक खाली कारतूस बरामद किया गया. मोबाइल फोन में मिले नंबर पर संपर्क करने पर मृतक की पहचान इन्दल साव के रूप में हुई, जो सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर स्थित बंसपति के निवासी राम कुमार साव का 30 वर्षीय पुत्र था. बताया जा रहा है कि वह नसरीगंज इलाके में रह रहा था और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था. मृतक रात को देर से हाफ पैंट पहने पैदल ही कहीं जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर घात लगाकर बैठे दो अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया. खबर मिलते ही परिवार के सदस्य आनन-फानन में दानापुर अस्पताल पहुंचे.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में शराबबंदी की खुली पोल, बूढ़ी गंडक नदी किनारे बेखौफ बन रही महुआ शराब

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मृतक के भाई संजीत कुमार ने बताया कि वे दोनों गोला रोड स्थित बैंक कॉलोनी में रहते थे. मैं एक किराने की दुकान चलाता हूं, जबकि मेरा भाई, इंदल, गैस डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता था. उन्होंने आगे बताया कि रात 9:00 बजे वह दुकान के पास बैठा था, तभी एक परिचित मोटरसाइकिल पर आया और उसे अपने साथ ले गया. एक घंटे बाद मैंने उससे फोन पर बात भी की थी. घटनास्थल पर FSL की टीम पहुंच गई है और ASP शिवम धाकड़ भी वहां मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. दानापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

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