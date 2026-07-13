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गौतम हत्याकांडः आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी बवाल, लोगों ने थाना घेरा, सड़क जाम करके की नारेबाजी

Gautam Murder Case: सोमवार की सुबह करीब मृतक गौतम कुमार के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मगध मेडिकल थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके अलावा बिशुनगंज बाजार में सड़क पर टायर जलाकर यातायात रोक दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हत्या के नामजद आरोपियों को पुलिस ने चार दिनों तक थाना में रखने के बाद छोड़ दिया.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST
गौतम हत्याकांडः आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी बवाल, लोगों ने थाना घेरा, सड़क जाम करके की नारेबाजी
Image Credit: गौतम हत्याकांडः आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी बवाल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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