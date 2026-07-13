/गौतम हत्याकांडः आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी बवाल, लोगों ने थाना घेरा, सड़क जाम करके की नारेबाजी

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गयाजी शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में युवक गौतम कुमार की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार (13 जुलाई) को परिजनों और ग्रामीणों ने पहले मगध मेडिकल थाना पहुंचकर हंगामा किया, फिर बिशुनगंज बाजार के पास सड़क जाम कर टायर जलाए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की. सोमवार की सुबह करीब मृतक गौतम कुमार के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मगध मेडिकल थाना पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई. इसके बाद सभी लोग बिशुनगंज बाजार पहुंचे, जहां सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हत्या के नामजद आरोपियों को पुलिस ने चार दिनों तक थाना में रखने के बाद छोड़ दिया. उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी. लोगों ने थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की. ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में हत्या के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई.
बिशुनगंज में प्रदर्शन के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग दोबारा मगध मेडिकल थाना पहुंचे. थाना परिसर के बाहर भी काफी देर तक प्रदर्शन जारी रहा. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
मृतक गौतम कुमार के परिजनों ने कहा कि जिस बेरहमी से उनके बेटे की हत्या की गई, उसका दर्द कभी कम नहीं होगा. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की मांग की. वहीं, प्रदर्शन के दौरान इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और पुलिस हालात पर नजर बनाए रही.
रिपोर्ट- जय प्रकाश कुमार