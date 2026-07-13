/गौतम हत्याकांडः आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी बवाल, लोगों ने थाना घेरा, सड़क जाम करके की नारेबाजी

गयाजी शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में युवक गौतम कुमार की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार (13 जुलाई) को परिजनों और ग्रामीणों ने पहले मगध मेडिकल थाना पहुंचकर हंगामा किया, फिर बिशुनगंज बाजार के पास सड़क जाम कर टायर जलाए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की. सोमवार की सुबह करीब मृतक गौतम कुमार के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मगध मेडिकल थाना पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई. इसके बाद सभी लोग बिशुनगंज बाजार पहुंचे, जहां सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया.