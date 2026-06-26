/गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड: अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में लापरवाही के लगे गंभीर आरोप

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Gaya News: बिहार के गया जी से एक अहम खबर सामने आ रही है. गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है. गृह विभाग की ओर से उनके निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में भारी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. गृह विभाग ने उनके निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. सुदर्शन पर जेल में गांजा मिलने के बावजूद FIR दर्ज नहीं कराने, बिना एंट्री बाहरी लोगों की कैदियों से मुलाकात कराने और स्टाफ से बदसलूकी करने जैसे गंभीर आरोप हैं.
निलंबन की दौरान उनका मुख्यालय खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, मुजफ्फरपुर तय किया गया है. गृह विभाग अब उनके खिलाफ इन सभी आरोपों की विभागीय जांच करेगा. जांच में आरोप सही साबित होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है. दरअसल, पूरे मामले की जड़ एक दिन जेल के एक वार्ड की तलाशी के दौरान हुई घटना है. चेकिंग के दौरान बंदी रमेश यादव उर्फ सुमन यादव के पास से गांजा बरामद हुआ. जेल सुपरिंटेंडेंट ने तुरंत सुदर्शन प्रसाद सिंह को निर्देश दिया कि वे इस मामले में आरोपित कैदी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, लेकिन सुदर्शन ने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को दरकिनार करते हुए FIR दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया. उनकी इस हरकत से साफ हो गया कि उनकी सहानुभूति अपराधियों के साथ है.
गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सुदर्शन सिंह जेल के सुरक्षा नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे. वे कैदियों के परिजनों और बाहरी लोगों को अपना दोस्त बताकर सीधे अपने कार्यालय में बुलाते थे और बिना किसी रोक-टोक के कैदियों से उनकी मुलाकात कराते थे. इसके लिए जेल के गेट रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं की जाती थी. सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें ऐसा करने से कई बार मौखिक रूप से मना किया था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ.
सुदर्शन के इस रवैये से जेल के कक्षपाल और अन्य अधिकारी भी भारी दहशत में थे. अगर कोई जेल कर्मी नियमों का पालन करते हुए बिना जांच के किसी को अंदर जाने से रोकता, तो सुदर्शन उसी कर्मी पर भड़क जाते थे और गाली-गलौज पर उतर आते थे. इतना ही नहीं, उन पर बिना किसी कारण के कैदियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप है.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार