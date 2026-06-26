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गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड: अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में लापरवाही के लगे गंभीर आरोप

Gaya News: गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों से सांठगांठ, ड्यूटी में लापरवाही, जेल में गांजा मिलने के बावजूद FIR दर्ज नहीं कराने, बिना एंट्री कैदियों से मुलाकात कराने और स्टाफ से बदसलूकी जैसे गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:09 PM IST
गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड: अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में लापरवाही के लगे गंभीर आरोप
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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