/गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड: अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में लापरवाही के लगे गंभीर आरोप

निलंबन की दौरान उनका मुख्यालय खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, मुजफ्फरपुर तय किया गया है. गृह विभाग अब उनके खिलाफ इन सभी आरोपों की विभागीय जांच करेगा. जांच में आरोप सही साबित होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है. दरअसल, पूरे मामले की जड़ एक दिन जेल के एक वार्ड की तलाशी के दौरान हुई घटना है. चेकिंग के दौरान बंदी रमेश यादव उर्फ सुमन यादव के पास से गांजा बरामद हुआ. जेल सुपरिंटेंडेंट ने तुरंत सुदर्शन प्रसाद सिंह को निर्देश दिया कि वे इस मामले में आरोपित कैदी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, लेकिन सुदर्शन ने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को दरकिनार करते हुए FIR दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया. उनकी इस हरकत से साफ हो गया कि उनकी सहानुभूति अपराधियों के साथ है.