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'5 मिनट में आती हूं' कहकर घर से निकली वृद्धा का झाड़ियों में मिला शव, रूह कंपा देगी गया की ये घटना

Bihar Crime News: बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के मटहा गांव में 60 वर्षीय वृद्धा बिफनी देवी की हत्या से सनसनी फैल गई. महिला 5 मिनट में लौटने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन उसका शव अगले दिन झाड़ियों में मिला. सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:52 PM IST

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'5 मिनट में आती हूं' कहकर घर से निकली वृद्धा का झाड़ियों में मिला शव, रूह कंपा देगी गया की ये घटना(gemni AI)
'5 मिनट में आती हूं' कहकर घर से निकली वृद्धा का झाड़ियों में मिला शव, रूह कंपा देगी गया की ये घटना(gemni AI)

Bihar Crime News: बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित डुमरिया थाना क्षेत्र के कोलहुबार पंचायत अंतर्गत मटहा गांव में एक वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने अंधविश्वास और आपसी दुश्मनी जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मृतका की पहचान स्वर्गीय धोबी यादव की पत्नी बिफनी देवी (60 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में दहशत और मातम का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रारंभिक चर्चा में 'डायन' के शक की बात सामने आ रही है, वहीं पुलिस इस मामले को आपसी विवाद और जमीन झगड़े से जोड़कर जांच कर रही है.

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर गांव के ही दो युवक बिफनी देवी को बैंक का काम कराने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे. परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द ही लौट आएंगी, लेकिन देर शाम तक उनके वापस न आने पर चिंता बढ़ गई. पूरी रात परिजन उनकी तलाश में इधर-उधर भटकते रहे और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस दौरान पूरे परिवार में अनहोनी की आशंका बनी रही और घर में बेचैनी का माहौल रहा.

ये भी पढ़ें: जमीनी रंजिश ने ली एक और जान!, सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सो रहे युवक का गला रेता

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शनिवार सुबह स्कूल जा रहे बच्चों ने रामसागर आहार के पास झाड़ियों में शव देखा, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि बिफनी देवी का शव खून से लथपथ पड़ा था और सिर पर धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे. यह दृश्य बेहद दर्दनाक था. मृतका की नातिन काजल कुमारी और रानी कुमारी ने गांव के ही दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों के अनुसार, रात करीब 9 बजे बिफनी देवी ने फोन पर कहा था कि वह 'बस 5 मिनट में घर पहुंच रही हैं', लेकिन वह वापस नहीं लौटीं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज, गया भेज दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रामब्रत यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी भगवान ठाकुर फरार है, जिसकी तलाश जारी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्या धारदार हथियार से की गई है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच चल रही है. एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

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