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Gaya: सात फेरे लिए, सिंदूरदान भी हुआ... विदाई से पहले लुटेरी दुल्हन ने कर दिया खेल, बेचारा दूल्हा पहुंचा पुलिस के पास

गयाजी से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है. बेलागंज थाना क्षेत्र में एक दुल्हन शादी को बीच में छोड़कर दूल्हे के परिवार से आए गहने और नकदी लेकर फरार हो गई. बारात राजस्थान से आई थी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:21 AM IST
Gaya: सात फेरे लिए, सिंदूरदान भी हुआ... विदाई से पहले लुटेरी दुल्हन ने कर दिया खेल, बेचारा दूल्हा पहुंचा पुलिस के पास
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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