/Gaya: सात फेरे लिए, सिंदूरदान भी हुआ... विदाई से पहले लुटेरी दुल्हन ने कर दिया खेल, बेचारा दूल्हा पहुंचा पुलिस के पास

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Gaya Luteri Dulhan: गयाजी से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है. बेलागंज थाना क्षेत्र में एक दुल्हन शादी को बीच में छोड़कर दूल्हे के परिवार से आए गहने और नकदी लेकर फरार हो गई. बारात राजस्थान से आई थी. जानकारी के मुताबिक, लुटेरी दुल्हन के पूरे गैंग ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की सारी रस्में संपन्न कराईं. विवाह के दौरान सिंदूरदान भी हुआ, लेकिन विदाई से ठीक पहले दुल्हन अपने परिवार के साथ गहने और कैश लेकर फरार हो गई. पीड़ित दूल्हा गणेश साव ने बेलागंज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है. दूल्हे का परिवार राजस्थान का रहने वाला है और एक बिचौलिये के माध्यम से बिहार में शादी करने को राजी हुए थे.
इस अनोखी लूट की घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पीड़ित दूल्हा गणेश साव और उसका परिवार शादी के लिए राजस्थान से दो गाड़ियों में सवार होकर बेलागंज के दरियापुर गांव आया था. यहां गांव में लुटेरी दुल्हन ने पूरी योजना बना डाली थी. शादी का पूरा तामझाम तैयार किया गया था. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश की शादी लक्ष्मी नाम की लड़की से कराई गई. शादी संपन्न के बाद विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी दुल्हन लक्ष्मी ने कहा कि वह कपड़े बदलकर आती है. घर के अंदर गई और फिर पीछे के रास्ते से सोने-चांदी के गहने और शादी के लिए दिए गए पैसे समेटकर फरार हो गई.
दुल्हन काफी देर तक अंदर से जब कोई वापस नहीं लौटी, तो बाहर इंतजार कर रहे दूल्हे और उसके परिवार को शक हुआ. जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा, तो वहां सन्नाटा पसरा था और लड़की पक्ष के सभी लोग फरार थे. बताया जा रहा है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में हुई इस शादी में लड़के वालों को लड़की के पिता का असली नाम तक नहीं मालूम था. बेलागंज थाना पुलिस ने पीड़ित दूल्हे के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. शादी सोमवार (8 जून) की रात की है.
रिपोर्ट- जय प्रकाश