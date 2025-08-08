Gaya News: गया में कार्यरत दारोगा का शव मिलने से हड़कंप, किराए के मकान में रहता था मृतक

Gaya News: बिहार के गया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पदस्थापित एक दारोगा का उसके कमरे से संदिग्ध शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. मृतक किराए के मकान में रहताथा. मृतक दरोगा की पहचान अनुज कुमार कश्यप के रूप में हुई है. वह सहरसा जिले के बनगांव का था रहने वाला था और गया में एसएसपी ऑफिस में मीडिया सेल में पदस्थापित था. प्रथम दृष्टया लगता है कि मृतक दारोगा ने आत्महत्या की है.

