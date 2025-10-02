Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा, 1 व्यक्ति की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे 9 घंटे से जाम

Ghatsila News: घाटशिला थाना क्षेत्र तामुकपाल गांव के पास एनएच 18 फोरलेन पर ट्रेलर की चपेट में आने से गुरुवार (2 अक्टूबर) की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला समेत तीन लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से मृतक सहित घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया गया. अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आर एन सोरेन और डॉ. मीरा मुर्मू ने घायल का प्राथमिक उपचार किया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला और ट्रेलर चालक के चालक को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया.

ट्रेलर चालक गंभीर रुप से जख्मी

घटना में तामुकपाल निवासी बालक मुंडा की मौत घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, कलिकापुर निवासी किशोर भक्त (42) को हल्की चोट लगी है, जबकि उनकी पत्नी मौसमी पाल (40) गंभीर रूप से घायल हैं. मौसमी पाल के दोनों पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है. इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक गंभीर रुप से जख्मी हो गया. चालक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है. दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण मृतक के परिवार वालों के साथ तामुकपाल में एनएच 18 को जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

कैसे हुई घटना?

घटना के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि तामुकपाल में एनएच कट के पास बहरागोड़ा से आने वाली लेन को एनएचआई के द्वारा बंद कर दिया है और रोड को डायवर्ट कर दिया गया है. कोलकाता से आ रही ट्रेलर जैसे ही तामुकपाल के पास पहुंची, अचानक रोड बंद देखकर ट्रेलर को विपरीत दिशा वाली लेन पर काटकर ले गया, जहां एक बाइक पर पोटका के कलिकापुर की एक दंपति जा रही थी, उसे अपने चपेट में ले लिया. इन्हें बचाने के प्रयास में टेलर ने सड़क पर डिवाइडर पर चढ़ाते हुए एनएच पर लगे लोहे के बेरिकेटिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर चली गई, जहां साइकिल से अपने घर जा रहे तामुकपाल गांव निवासी बालक मुंडा को अपने चपेट में ले लिया और साइकिल सहित घसीटे हुए 30 से 40 फीट तक ले गया, जहां घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

परिवार को मुआवजा देने की मांग

घटना के बाद परिजनों के साथ ग्रामिणों ने इसके विरोध में एनएच 18 को जाम कर दिया है. झारखंड की लाईफ लाइन कही जाने वाली एनएच 18 पिछले 9 घंटे से जाम है, जिससे कोलकाता से जमशेदपुर रांची जाने वाली एनएच दोनों और तकरीबन 10 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है. घटना के बाद घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह और सीओ घाटशिला निशांत अम्बर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारी और एनएच आई के अधिकारी को बुलाने तथा परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं.