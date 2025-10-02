Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945354
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा, 1 व्यक्ति की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे 9 घंटे से जाम

Ghatsila: घाटशिला थाना क्षेत्र तामुकपाल गांव के पास एनएच 18 फोरलेन पर ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसे में एक महिला समेत तीन घायल है. ग्रामीण उच्च अधिकारी और एनएच आई के अधिकारी को बुलाने और परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:54 PM IST

Trending Photos

Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा
Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा

Ghatsila News: घाटशिला थाना क्षेत्र तामुकपाल गांव के पास एनएच 18 फोरलेन पर ट्रेलर की चपेट में आने से गुरुवार (2 अक्टूबर) की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला समेत तीन लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से मृतक सहित घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया गया. अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आर एन सोरेन और डॉ. मीरा मुर्मू ने घायल का प्राथमिक उपचार किया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला और ट्रेलर चालक के चालक को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया.

ट्रेलर चालक गंभीर रुप से जख्मी

घटना में तामुकपाल निवासी बालक मुंडा की मौत घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, कलिकापुर निवासी किशोर भक्त (42) को हल्की चोट लगी है, जबकि उनकी पत्नी मौसमी पाल (40) गंभीर रूप से घायल हैं. मौसमी पाल के दोनों पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है. इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक गंभीर रुप से जख्मी हो गया. चालक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है. दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण मृतक के परिवार वालों के साथ तामुकपाल में एनएच 18 को जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच जला रावण का पुतला, CM नीतीश रहे मौजूद

कैसे हुई घटना?

घटना के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि तामुकपाल में एनएच कट के पास बहरागोड़ा से आने वाली लेन को एनएचआई के द्वारा बंद कर दिया है और रोड को डायवर्ट कर दिया गया है. कोलकाता से आ रही ट्रेलर जैसे ही तामुकपाल के पास पहुंची, अचानक रोड बंद देखकर ट्रेलर को विपरीत दिशा वाली लेन पर काटकर ले गया, जहां एक बाइक पर पोटका के कलिकापुर की एक दंपति जा रही थी, उसे अपने चपेट में ले लिया. इन्हें बचाने के प्रयास में टेलर ने सड़क पर डिवाइडर पर चढ़ाते हुए एनएच पर लगे लोहे के बेरिकेटिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर चली गई, जहां साइकिल से अपने घर जा रहे तामुकपाल गांव निवासी बालक मुंडा को अपने चपेट में ले लिया और साइकिल सहित घसीटे हुए 30 से 40 फीट तक ले गया, जहां घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

परिवार को मुआवजा देने की मांग

घटना के बाद परिजनों के साथ ग्रामिणों ने इसके विरोध में एनएच 18 को जाम कर दिया है. झारखंड की लाईफ लाइन कही जाने वाली एनएच 18 पिछले 9 घंटे से जाम है, जिससे कोलकाता से जमशेदपुर रांची जाने वाली एनएच दोनों और तकरीबन 10 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है. घटना के बाद घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह और सीओ घाटशिला निशांत अम्बर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारी और एनएच आई के अधिकारी को बुलाने तथा परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ghatsila Road accident

Trending news

Ghatsila Road accident
Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा, 1 व्यक्ति की मौत
Pappu Yadav
नाव हादसा पीड़ितों से मिले सांसद पप्पू यादव, सरकार पर भी साधा निशाना
Jharkhand news
दशहरा में असुर जनजाति में गम का माहौल! महिषासुर और रावण का होता है पूजन
Bihar politics
तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत, कहा- उन्हें मर्यादा समझनी चाहिए
Dussehra 2025
पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच जला रावण का पुतला, CM नीतीश रहे मौजूद
Koderma News
Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
Bihar politics
विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार
# Bihar news
नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, मोतिहारी में दिखा पोस्टर
Jehanabad news
जहानाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
bihar chunav 2025
15 साल से JDU का कब्जा, फिर भी बाढ़ और खराब सड़कों से त्रस्त है निर्मली
;