Muzaffarpur Crime: लव मैरिज से नाराज थे लड़की के घरवाले, घर में घुसे और उजाड़ दिया अपनी ही बेटी का सुहाग

Muzaffarpur Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में लव मैरिज करना एक युवक को भारी पड़ गया. लड़की के घरवालों ने बेटी के घर में घुसकर अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी. अब उनकी ही बेटी अपने मायकेवालों पर अपना सुहाग उजाड़ने का आरोप लगा रही है. लड़की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

की उनके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.घटना की सूचना मिलते ही मौके पर शिवाईपट्टी थाना पुलिस पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना में शामिल लोगों को

बताया जा रहा है कि बनघारा गांव निवासी आयुष कुमार ने करीब डेढ़ साल पहले 15 अगस्त, 2024 को अपने ही गांव की रहने वाली तन्नू कुमारी से शादी कर ली थी. शादी से पहले लंबे समय दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस लव मैरिज के बाद तन्नू के परिजन नाराज चल रहे थे.

आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते रविवार रात को हमलावरो ने आयुष के घर में घुसकर उन पर गोली चलाई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पर सिवाईपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

आयुष कुमार की पत्नी तन्नू कुमारी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि उसके पति की हत्या उसके मायके वालों ने की है. उन्होंने बताया कि प्रेम विवाह के कारण उनके घरवाले पहले से ही नाराज थे और अब उन्होंने ही आयुष की हत्या करवा दी है.

वहीं, एसपी ग्रामीण राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मृतक आयुष कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. इसलिए पुलिस सभी संभावित एंगल्स पर काम कर रही है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार, मुजफ्फरपुर

