Vaishali Crime: 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेत हत्या, मची सनसनी

Vaishali Crime: बिहार के वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16 नवंबर दिन रविवार को हॉस्टल में रह रहे बच्चे का गला रेत कर हत्या कर दी गई है. घटना वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक पर स्थित ज्ञान निकेतन कोचिंग हॉस्टल की है. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल कर शुरू कर दिया हैं. मृत बच्चे की पहचान बेलसर ओपी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी रामशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर के रूप में की गई है.

जानकारी के अनुसार रामशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करता था. इसी बीच खून से लथपथ हाल में उसका शव हॉस्टल के कमरे में सुबह मिला. इस घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. बच्चे के परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है.

ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच कर तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं. गुस्साएं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया है. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे लालगंज एसडीपीओ ने मोर्चा संभाला है और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरी तरफ एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बताया कि मामले में हॉस्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, उन्होंने बताया कि हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है. एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: राजकुमार सिंह

