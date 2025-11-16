Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3006145
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Vaishali Crime: 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेत हत्या, मची सनसनी

Vaishali Crime: वैशाली में गोपालपुर में स्थित एक हॉस्टल में रविवार सुबह एक छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई. बच्चे का शव खून से लथपथ हालत में कमरे से बरामद हुआ है. पुलिस बल की तैनाती भी की गई हैं. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:45 PM IST

Trending Photos

Vaishali Crime: 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेत हत्या, मची सनसनी
Vaishali Crime: 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेत हत्या, मची सनसनी

Vaishali Crime: बिहार के वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16 नवंबर दिन रविवार को हॉस्टल में रह रहे बच्चे का गला रेत कर हत्या कर दी गई है. घटना वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक पर स्थित ज्ञान निकेतन कोचिंग हॉस्टल की है. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल कर शुरू कर दिया हैं. मृत बच्चे की पहचान बेलसर ओपी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी रामशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर के रूप में की गई है. 

जानकारी के अनुसार रामशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करता था. इसी बीच खून से लथपथ हाल में उसका शव हॉस्टल के कमरे में सुबह मिला. इस घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. बच्चे के परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है. 

ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच कर तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं. गुस्साएं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया है. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे लालगंज एसडीपीओ ने मोर्चा संभाला है और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरी तरफ एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बताया कि मामले में हॉस्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, उन्होंने बताया कि हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है. एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: राजकुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Vaishali newsVaishali Bihar Arjun thakur murder

Trending news

bihar chunav 2025
अनंत सिंह को मिला दुलारचंद के गांव से सबसे ज्यादा वोट, सब हैरान
Prashant Kishor
PK की सियासी 'लैंडिंग क्रैश'! जन सुराज के उम्मीदवारों की 233 सीटों पर जमानत जब्त
Sanjay Yadav
संजय यादव-रमीज नेमत के खिलाफ बागी हुईं रोहिणी तो याद आई शिवपाल-अखिलेश की लड़ाई
Bihar News
बेगूसराय में बढ़ती छिनाझपटी, CCTV फुटेज से खुलासा, अपराधी बेखौफ
Lalu Yadav
'किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो', रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट
Lalu Family
लालू परिवार में कलह! बेटे के बाद बेटी भी बाहर, तेज प्रताप ने रोहिणी का किया समर्थन
bihar chunav 2025
क्या सभी RJD विधायक देंगे इस्तीफा? जानें सोशल मीडिया पर वायरल खबर का सच
Bihar Jharkhand news
पाकुड़ के घर में मिला सबसे जहरीला सांप! कोबरा, जानें सर्पमित्र से कितना खतरनाक ये...
bihar chunav 2025
'लालू परिवार पर छाए संकट के बादल', RJD की हार पर अशोक चौधरी का तीखा वार
Dhanbad News
लड़की की तय हो गई थी शादी, रात में मिलने आ गया प्रेमी, जब घरवालों ने पकड़ा तो फिर...