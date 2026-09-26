/कलयुगी शिक्षक पर एक्शनः छात्राओं के साथ करता था गलत काम, आरोपी समेत प्रधानाध्यापिका भी निलंबित

मुजफ्फरपुर के कलयुगी शिक्षक पर विभागीय गाज गिर गई है. सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ गलत हरकत करने के आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित कर दिया है. आरोपी टीचर के साथ-साथ स्कूल की हेडमास्टर को भी निलंबित कर दिया गया है. इतना ही नहीं अब आरोपी शिक्षक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पूरा मामला पारू प्रखंड स्थित लालू छपरा मध्य विद्यालय का है. स्कूल की कुछ छात्राओं ने विशिष्ट शिक्षक रतन लाल सहनी पर आरोप लगाए थे कि वह उनके साथ गलत हरकते हैं और गलत तरीके से स्पर्श करते हैं. छात्राओं ने जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका कलावती कुमारी से इसकी शिकायत की, तो उन्होंने बच्चियों का साथ देने की बजाय मामले को दबाना चाहा.