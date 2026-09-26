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कलयुगी शिक्षक पर एक्शनः छात्राओं के साथ करता था गलत काम, आरोपी समेत प्रधानाध्यापिका भी निलंबित

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड स्थित लालू छपरा मध्य विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक रतन लाल सहनी पर छात्राओं के साथ गलत हरकत करने के आरोप लगे हैं. छात्राओं ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है. बच्चियों की शिकायत पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 26, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:09 AM IST
कलयुगी शिक्षक पर एक्शनः छात्राओं के साथ करता था गलत काम, आरोपी समेत प्रधानाध्यापिका भी निलंबित
Image Credit: कलयुगी शिक्षक पर एक्शनः छात्राओं के साथ करता था गलत काम, आरोपी समेत प्रधानाध्यापिका भी निलंबित (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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