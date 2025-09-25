Dhanbad News: नौनिहालों को दिए जाने वाले अनाज की सरकारी गोदाम से चोरी

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले में सरकारी अनाज की चोरी करने का मामला सामने आ रहा है. यह चोरी बाघमारा बीआरसी भवन स्थित शिक्षा विभाग के सरकारी गोदाम में हुई. चोरों ने 21 सितम्बर की रात को भवन में सेंधमारी कर करीब 48 बोरी चावल की चोरी कर ली.

दरअसल, मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को यह अनाज दिया जाता है, लेकिन माफिया नौनिहालों के अनाज पर भी डाका डाल रहे हैं. बीईओ को इसकी जानकारी मिलते ही अज्ञात चोरों के खिलाफ बाघमारा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस को घटना की पूरी जानकारी बीआरसी भवन में लगे सीसीटीवी कैमरा से हुई है. चोरों ने सीसीटीवी कैमरा को भी क्षतिग्रस्त करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने में असफल रहे.

बताया जा रहा है कि जिस वाहन से चोर चावल ले जा रहे थे, पुलिस उसे जब्त करने में सफल रही. साथ ही, चावल चोरी करने वाले पिकअप वाहन मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. चावल चोर को जेल भेज दिया गया है. पिकअप वाहन के साथ-साथ पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है.

इनपुट: नीतिश कुमार मिश्रा

