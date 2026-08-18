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मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: आपसी रंजिश में पट्टीदार ने दादा-पोती की चाकू घोंपकर की हत्या, बचाने पहुंचे बेटे पर भी जानलेवा हमला

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में दादा-पोती की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि आपसी विवाद पड़ोसी युवक ने दिनदहाड़े घर में घुस कर चाकू से गोद कर दोनों की हत्या कर दिया.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:36 PM IST
मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: आपसी रंजिश में पट्टीदार ने दादा-पोती की चाकू घोंपकर की हत्या, बचाने पहुंचे बेटे पर भी जानलेवा हमला
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में दादा और 9 वर्षीय पोती की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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