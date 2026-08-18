/मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: आपसी रंजिश में पट्टीदार ने दादा-पोती की चाकू घोंपकर की हत्या, बचाने पहुंचे बेटे पर भी जानलेवा हमला

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मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के कारण एक सनकी युवक ने दिनदहाड़े घर में घुसकर अपने ही पड़ोस के दादा-पोती को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया. बीच बचाव करने पहुंचे मृतक बुजुर्ग के पुत्र पर भी सनकी युवक ने चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. घटना की जानकारी पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सनकी युवक को लोगों ने पड़कर जमकर पिटाई कर दी. उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घायल युवक को अपने अभिरक्षा में लेकर इलाज के लिए भर्ती कराया है. घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के वार्ड-3 स्थित ब्लॉक गेट माई स्थान के समीप की है.
वहीं, इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतकों की पहचान 60 वर्षीय भोला मियां और उसकी 9 वर्षीय पोती अनब खातून के रूप में हुई है. डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल मौके पर साहेबगंज थाना की पुलिस पहुंच कार्रवाई में जुट गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर, एसडीपीओ अभिजीत कौर के साथ FSL टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है.
घटना के बारे मे बताया जा रहा है कि मृतक भोला मियां अपनी 9 वर्षीय पोती अनब खातून के साथ कमरे में सो रहे थे. उसके पड़ोस के रहने वाले बशीर मियां का 27 वर्षीय पुत्र अलताब आलम चाकू लेकर उसके घर में घुस गया, फिर बिछावन सोए दादा-पोती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे दादा-पोती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बीच बचाव करने पहुंचे मृतक भोला मियां का पुत्र पर भी सनकी युवक ने चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मृतक भोला मियां के घायल पुत्र मो. समीम ने बताया कि आरोपी अलताब आलम हमरा पट्टीदार हैं और जब हम घर में नहीं थे, तो मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी और मेरे पिता को चाकू से मार कर हत्या कर दिया था, जब हम बीच बचाव करने पहुंचे, तो हम पर भी हमला कर घायल कर दिया है. हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पूर्व से किसी बात को लेकर आपसी रंजिश चल रहा था.
मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आपसी रंजिश में आफताब आलम नमक एक आरोपी युवक के द्वारा अपने पट्टीदार के घर में घुस कर दादा भोला मियां और उनके 9 वर्षीय पोती अनब खातून की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है और बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग के पुत्र पर भी चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया है. जिनका मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.