/मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: आपसी रंजिश में पट्टीदार ने दादा-पोती की चाकू घोंपकर की हत्या, बचाने पहुंचे बेटे पर भी जानलेवा हमला

मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के कारण एक सनकी युवक ने दिनदहाड़े घर में घुसकर अपने ही पड़ोस के दादा-पोती को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया. बीच बचाव करने पहुंचे मृतक बुजुर्ग के पुत्र पर भी सनकी युवक ने चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. घटना की जानकारी पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सनकी युवक को लोगों ने पड़कर जमकर पिटाई कर दी. उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घायल युवक को अपने अभिरक्षा में लेकर इलाज के लिए भर्ती कराया है. घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के वार्ड-3 स्थित ब्लॉक गेट माई स्थान के समीप की है.