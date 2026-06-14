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Raushan Anand: ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, KGS कोचिंग प्रकरण में थे फरार

Khan Sir Vs Raushan Anand: ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुए पथराव-फायरिंग मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे और पुलिस से फरार थे. नेपाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:01 AM IST
Raushan Anand: ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, KGS कोचिंग प्रकरण में थे फरार
Image Credit: रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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