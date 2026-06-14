/Raushan Anand: ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, KGS कोचिंग प्रकरण में थे फरार

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Raushan Anand Brother Death: ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, एक होटल में उनका शव पाया गया है. मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. नेपाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. घटना के समय उनके साथ मौजूद सभी युवकों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, नेपाल पुलिस ने अभी किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुए पथराव-फायरिंग मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे और पुलिस से फरार थे. अब नेपाल के एक होटल में उनका शव बरामद हुआ है.
सूत्रों के अनुसार, प्रिंस यादव नेपाल के एक होटल में कुछ अन्य युवकों के साथ ठहरे हुए थे. प्रारंभिक जांच में नेपाल पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. हालांकि, अधिकारियों ने अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है. पुलिस ने प्रिंस के साथ रह रहे लोगों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. नेपाल पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. इधर, परिजनों को जैसे ही प्रिंस यादव की मौत की खबर मिली, परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मौत के पीछे की सच्चाई सामने लाने की अपील की है.
बता दें कि 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में रौशन आनंद अभी भी बेऊर जेल में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका पर कल यानी सोमवार (15 जून) को सुनवाई होनी है. शुक्रवार (12 जून) को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी. रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जब इसी मामले में नामजद आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को राहत मिल सकती है, तो फिर उनके मुवक्किल को क्यों जेल में रखा जा रहा है. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल (रौशन आनंद) को झूठा फंसाया गया है. ऐसे व्यक्ति (फैजल खान) की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जो खुद मुख्य आरोपी है. घटना से जुड़े वीडियो सामने आने से और फैजल खान के दोनों गार्ड के बयानों से साफ हो गया है कि रौशन आनंद इसमें शामिल नहीं हैं.