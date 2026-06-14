/Raushan Anand: ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, KGS कोचिंग प्रकरण में थे फरार

बता दें कि 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में रौशन आनंद अभी भी बेऊर जेल में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका पर कल यानी सोमवार (15 जून) को सुनवाई होनी है. शुक्रवार (12 जून) को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी. रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जब इसी मामले में नामजद आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को राहत मिल सकती है, तो फिर उनके मुवक्किल को क्यों जेल में रखा जा रहा है. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल (रौशन आनंद) को झूठा फंसाया गया है. ऐसे व्यक्ति (फैजल खान) की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जो खुद मुख्य आरोपी है. घटना से जुड़े वीडियो सामने आने से और फैजल खान के दोनों गार्ड के बयानों से साफ हो गया है कि रौशन आनंद इसमें शामिल नहीं हैं.