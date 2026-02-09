Advertisement
Ranchi News: रांची में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत; युवक का कटा सिर और धड़ बरामद, प्राइवेट पार्ट्स भी काटे

Ranchi News: रांची से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 25 वर्षीय हरिहर महतो के कटे सिर और धड़ को पुलिस ने कांची नदी के किनारे से बरामद किया है. इतना ही नहीं, मृतक के प्राइवेट पार्ट्स भी काटे गए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:58 AM IST

Ranchi News: रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने रविवार (8 फरवरी) को कांची नदी के किनारे से युवक का कटा सिर और धड़ अलग-अलग बरामद किया है. मृतक की पहचान हरिहर महतो के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शव एडरमहातु-मार्चाडीह गांव के सामने कांची नदी के किनारे पड़ा मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक के प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए गए थे.

गांव की महिला के साथ प्रेम संबंध
परिजनों ने बताया कि हरिहर महतो का गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम संबंध था. आरोप है कि उसी महिला ने हरिहर को मिलने के लिए बुलाया था. 31 जनवरी 2026 की शाम करीब 6:30 बजे हरिहर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

लगातार तीन दिनों तक जब हरिहर का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने 3 फरवरी 2026 को सोनाहातू थाना में उसके लापता होने की सूचना दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खोजबीन तेज की. इसी क्रम में रविवार को कांची नदी किनारे से उसका शव बरामद किया गया.

पूरे गांव में मातम का माहौल
बताया जा रहा है कि हरिहर महतो ने दो वर्ष पूर्व शादी की थी और उसका एक माह का बेटा भी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त होने के संदेह के आधार पर एक दंपती को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

