/फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करके भागलपुर में छिपा बैठा था आरोपी, हरियाणा पुलिस ने दबोचा

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हरियाणा के फरीदाबाद में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को हरियाणा पुलिस ने बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पर फरीदाबाद में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना महीने 26 तारीख को हुई थी. फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 26 जून को नाबालिग के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देकर अपने नानी के घर भागलपुर भाग आया था. फरीदाबाद पुलिस ने भागलपुर पुलिस की मदद से आरोपी को दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले जाया गया, जहां उसे फरीदाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा.
आरोपी का नाम आयुष बताया जा रहा है, घटना के बाद से बी फरीदाबाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र स्थित अपने नानी के घर में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस की टीम भागलपुर पहुंची और स्थानीय मोजाहिदपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की. लगातार तलाश के बाद मंगलवार (7 जुलाई) की शाम मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के पास से आरोपी आयुष को गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तारी के बाद आज (बुधवार, 8 जुलाई) को आरोपी को भागलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद फरीदाबाद पुलिस उसे अपने साथ हरियाणा लेकर रवाना हो गई. पुलिस का कहना है कि अब आरोपी को फरीदाबाद की अदालत में पेश कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.