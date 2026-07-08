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फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करके भागलपुर में छिपा बैठा था आरोपी, हरियाणा पुलिस ने दबोचा

हरियाणा के फरीदाबाद में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को हरियाणा पुलिस ने बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पर फरीदाबाद में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना महीने 26 तारीख को हुई थी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:36 AM IST
फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करके भागलपुर में छिपा बैठा था आरोपी, हरियाणा पुलिस ने दबोचा
Image Credit: फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करके भागलपुर में छिपा बैठा था आरोपी, हरियाणा पुलिस ने दबोचा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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